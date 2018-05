20:15 Uhr, ZDF, Der Kommissar und das Meer - Unter Männern

Am helllichten Tag wird Karl Paulsen an einem Schrottplatz erschossen. Als das "starke Team" Otto (Florian Martens) und Verena (Maja Maranow) den Tatort mit ihrem Chef Reddemann (Arnfried Lerche) betreten, kommt dem der Tote bekannt vor. Kurz darauf erhält Reddemann einen Anruf von einem ehemaligen Vorgesetzten: Brock (Christian Berkel), ein zu lebenslanger Haft Verurteilter, ist gerade entlassen worden und will sich an denen rächen, die ihn ins Gefängnis gebracht haben. Auch an ihm? Reddemann hatte damals in dem Fall ermittelt. Auch wenn er Brock für schuldig hielt, hatte er das Gefühl, dass dieser kein gerechtes Verfahren bekommen habe.

20:15 Uhr, ZDFneo, Ein starkes Team: Stirb einsam!

In einer anonymen Ostberliner Plattenbausiedlung wird eine Frauenleiche gefunden, die schon seit Wochen in ihrer puppenstubenhaft ausstaffierten Wohnung liegt. Die alleinlebende Heidi Kuttner wurde erschlagen. Ein Motiv ist zunächst nicht erkennbar. "Das starke Team" startet die Ermittlungen in dem Riesenmietshaus, das ein wahres Nest für schräge Vögel zu sein scheint.

20:15 Uhr, ONE, Agatha Christies Poirot: Die Halloween-Party

Die Halloween-Party bei Mrs. Drake (Deborah Findlay) nimmt ein furchtbares Ende. Joyce Reynolds, ein dreizehnjähriges Mädchen, wird ermordet. Niemand kann sich erklären, warum. Oder hat Joyce tatsächlich vor einigen Jahren einen Mord beobachtet, wie sie auf der Party behauptet hat? Liegt hier das Motiv? Ariadne Oliver (Zoë Wanamaker), die bei der Party anwesend war, bittet ihren Freund Hercule Poirot (David Suchet) um Hilfe. Er sucht in der Vergangenheit der Beteiligten nach einem Hinweis auf einen ungeklärten Mordfall und wirbelt viel Staub auf.

21:45 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: MünsterLeaks

Ekki (Oliver Korittke) wurde eine "Steuer-CD" angeboten, die angeblich alles belastet, was in Münster Rang und Namen hat. Wilsberg (Leonard Lansink) soll Ekki helfen, die Glaubwürdigkeit zu überprüfen. Als die Presse von der "Steuersünder-CD" Wind bekommt, trifft eine erste Selbstanzeige im Finanzamt ein. Der Immobilienunternehmer Ehrenberg will reinen Tisch machen. Doch bevor er dazu kommt, ist Ehrenberg tot. Wilsberg und Ekki glauben nicht an Suizid.

22:05 Uhr, MDR, Tatort: Hinkebein

Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) ermitteln im Fall einer ehemaligen Kripo-Beamtin, die auf offener Straße tot aufgefunden wurde, nur mit einem Slip bekleidet. Am Leichnam der Frau hat Boerne keine Spuren von Gewalt feststellen können. Kommissar Frank Thiel von der Mordkommission übernimmt trotzdem. Warum ist Katja Braun fast nackt auf die Straße gelaufen und stirbt dann an Herzversagen?