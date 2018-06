20:15 Uhr, ZDF, Kommissarin Heller: Nachtgang

Bei ihrem Nachtgang durch eine Fabrik kommt eine junge Polizistin auf mysteriöse Weise ums Leben. Zunächst sieht es so aus, als ob der Täter bei einem Einbruch überrascht worden sei. Rasch erweist sich das Verbrechen jedoch als perfekt geplante Tat, die gezielt persönlich gegen die junge Beamtin gerichtet war. Bei ihrem Versuch, den Täter zu entlarven, gerät Winnie Heller (Lisa Wagner) in die Schusslinie einiger Kollegen und bringt sich in Lebensgefahr. Die Ermittlungen führen Heller in Wiesbaden mitten in ein auffälliges Geflecht von persönlichen Spannungen und offensichtlichen Dienstverfehlungen unter den Polizeibeamten.

20:15 Uhr, WDR, Tatort: Außer Gefecht

Undercover - eingekleidet als Kellner im Drehrestaurant des Münchner Olympiaturms - lauern die drei Münchner Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec), Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Carlo Menzinger (Michael Fitz) einem ehemaligen Krankenpfleger auf: Johannes Peter Peschen (Jörg Schüttauf) soll zwölf Menschenleben auf dem Gewissen haben. Als Peschen per Lift ins Aussichtslokal kommt, triumphiert Leitmayr, als er Peschen festnimmt und ihm die Handschellen anlegt. Doch unvermittelt zerrt der Ex-Pfleger den Kommissar in den bereitstehenden Lift. Der Aufzug fährt ab - und bleibt in 80 Metern Höhe stecken.

20:15 Uhr, ONE, Mörderhus - Der Usedom- Krimi

Sechs Jahre lang saß die ehemalige Staatsanwältin Karin Lossow (Katrin Sass) im Gefängnis, weil sie im Affekt ihren untreuen Mann erschossen hatte. Bei der Rückkehr in ihr altes Haus auf der Insel Usedom schlägt ihr von den Anwohnern vor allem Ablehnung entgegen. Auch Karins Tochter, die Polizei-Hauptkommissarin Julia (Lisa Maria Potthoff), will nichts mit ihr zu tun haben. Kurz darauf ertrinkt ein Mann unter mysteriösen Umständen: Thomas Krenzlin hatte vor zwei Jahren einen tödlichen Autounfall verursacht; er selbst saß seither im Rollstuhl. Alles deutet darauf hin, dass sein Tod kein Unfall war. Julia ermittelt in alle Richtungen.

20:15 Uhr, ZDF, Der Kriminalist: Asche zu Asche

In einem Waldstück am Rande Berlins machen Schumann (Christian Berkel) und sein Team einen makabren Fund: In einem Lieferwagen befinden sich drei Leichen in Sperrholzsärgen und eine blutüberströmte Tote. Die Ermittlungen ergeben, dass der Lieferwagen dem Berliner Bestattungsinstitut Radczinsky gehört. Für die drei Leichen liegen rechtmäßige Totenscheine vor, die eine natürliche Todesursache bestätigen. Die junge Frau jedoch wurde gewaltsam erschlagen.

21:45 Uhr, WDR, Polizeiruf 110: Mordsmäßig Mallorca

Den Volpener Polizeimeistern Sigi (Martin Lindow) und Kalle (Oliver Stritzel) winkt Erholung. Der Männergesangsverein ihrer Kleinstadt gibt sein traditionelles Jahreskonzert, diesmal auf Mallorca. Sigi und Kalle samt Kumpels und Bürgermeister mittendrin. Der Flug an Bord der "Dülmen-Air"-Maschine in Richtung Baleareninsel beginnt entsprechend heiter. Doch für Sigi wird der Trip alles andere als eine Traumreise. Schon im Flieger hat er Ärger mit seiner Freundin Gabi (Andrea Sawatzki), der Kommissarin aus Köln. Aber es kommt noch schlimmer. Nach der feucht-fröhlich durchzockten Konzert-Nacht steht Sigi plötzlich unter Mordverdacht, denn Spielclubbesitzer Rolf Radic (Edgar M. Böhnke) wird tot aufgefunden - ertränkt in seinem Pool.