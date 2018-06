20:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: In Flammen

Die rechtspopulistische Politikerin Sylvia Schulte kandidiert in Rostock für die PFS um das Amt der Oberbürgermeisterin. Kurz darauf finden die Kommissare Alexander Bukow (Charly Hübner) und Katrin König (Anneke Kim Sarnau) ihre Leiche auf einem Acker. Offensichtlich wurde Schulte lebendig verbrannt. Ihre Tochter Lena (Pauline Rénevier) hatte sie bereits in der Nacht zuvor als vermisst gemeldet. Der Fall erregt großes Interesse. Sofort sind LKA und Verfassungsschutz zur Stelle und ermitteln in der rechtsradikalen Szene.

20:15 Uhr, ZDFneo, Der Kommissar und das Meer: Der wilde Jack

"Du wirst deine Meinung über ihn bald ändern, wenn du die Wahrheit erfährst!" Ben Jonsson, Koch im renommierten Hotel Grå Hästen, brüllt aufgebracht in sein Handy, während er versucht, mit seinem Wagen einem Verfolger zu entkommen. Am nächsten Morgen ist er tot. Seine Leiche wird in seinem Wagen gefunden, abgestellt im Kieswerk von Gotland. Robert (Walter Sittler) ermittelt im Umfeld des renommierten Hotels, das von dem charismatischen David Hellgren (Linus Wahlgren) und seiner Frau Camilla (Malin Crépin) geführt wird. Hier war Ben Jonsson als Koch angestellt.

21:45 Uhr, ZDFneo, Tod in der Eifel

In der Nähe des kleinen Eifeldorfs Eschbach wird ein Geldtransporter überfallen. Die junge LKA-Hauptkommissarin Lona Schanz (Maria Simon) ermittelt daraufhin in Eschbach und Umgebung. Eschbach ist Lonas Heimatdorf. Neben dem jungen Dorfpolizisten Tim Wenning (Jacob Matschenz) ist auch Lonas Vater Rolf Schanz (Christian Redl) dort Polizist. Die Beziehung zwischen Lona und ihrem Vater ist zerrüttet, nachdem Lona und ihre Mutter ihn vor Jahren verlassen haben. Tim Wennings Vater Martin ist in den Überfall verwickelt.