Jean-Luc Godards (89) Film "Außer Atem" machte Jean Seberg (1938-1979) zu einer Ikone der Sechzigerjahre. Nun erzählt der Australier Benedict Andrews (47) die turbulente Lebensgeschichte der Schauspielerin auf der großen Leinwand - mit Kristen Stewart (29) in der Hauptrolle. "Jean Seberg - Against All Enemies" startet am 26. März in den deutschen Kinos.

Der Film zeichnet ein spannendes Psychogramm der Schauspielerin. Seberg machte sich nicht nur durch ihre Rollen, sondern auch durch ihr Engagement für die radikale Bürgerrechtsbewegung der Black Panthers einen Namen. Eine Affäre mit dem schwarzen Aktivisten Hakim - im Film gespielt von Anthony Mackie (41, "Avengers: Endgame") - wird ihr schließlich zum Verhängnis: Sie gerät ins Visier des FBI, das Gegner des politischen Status Quo mit brutalen Methoden unter Druck setzt.

Jack O'Connell ("Tulpenfieber"), Margaret Qualley ("Once Upon a Time in... Hollywood"), Zazie Beetz ("Joker") und Vince Vaughn ("Fighting With My Family") gehören ebenfalls zur Besetzung.