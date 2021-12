Kristin Davis spielt in "And Just Like That..." erneut die Rolle der Charlotte York.

Kurz vor der Premiere erinnert Kristin Davis mit einem Gruppenbild vom Set von "And Just Like That..." an den verstorbenen Willie Garson.

Kurz vor dem Start der "Sex and the City"-Fortsetzung "And Just Like That..." hat Kristin Davis (56) auf Instagram an ihren verstorbenen Freund und Kollegen Willie Garson (1964-2021) erinnert.

Auf dem Gruppenbild, das bei der ersten Leseprobe des Drehbuchs entstanden ist, sind Davis selbst, Cynthia Nixon (55), Sarah Jessica Parker (56), Mario Cantone (61) und Garson zu sehen sind. Dazu schreibt Davis: "Ich wollte heute damit beginnen, alte und neue Freunde wertzuschätzen. Ganz besonders unseren lieben Willie Garson."

Neben den bekannten Stars der Original-Serie sind auch einige Neuzugänge zu sehen: Sara Ramírez (46), Karen Pittman (35), Cathy Ang (26) und Alexa Swinton. Weiter schreibt Davis: "Es war ein freudiges Wiedersehen und auch das erste Mal, dass wir einige unserer unglaublichen neuen Freunde und Darsteller trafen."

"Wir wünschten, er könnte hier sein"

Die Premiere der neuen Serie "And Just Like That..." findet am Mittwochabend statt. Einen Tag später "könnt ihr sie endlich alle sehen. Zusammen mit der brillanten Leistung von Willie", so Davis weiter. "Wir wünschten, er könnte hier sein, um mit uns zu feiern. Aber wir wissen, dass er das große Spektakel aus der Ferne genießt."

Hierzulande ist das "Sex and the City"-Spin-off "And Just Like That..." ab dem 9. Dezember exklusiv bei Sky Ticket verfügbar.