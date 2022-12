Kristin Davis strahlt auf dem roten Teppich der "CNN Heroes"-Zeremonie in New York City.

Kristin Davis bezaubert auf einer Preisverleihung in New York City in einem azurblauen Abendkleid von Armani.

Kristin Davis (57) stellt sich in einem glamourösen Kleid dem Blitzlichtgewitter der Fotografen auf der diesjährigen "CNN Heroes: All-Star Tribute"-Zeremonie. Auf dem roten Teppich im American Museum of Natural History in New York City zeigte sich die Schauspielerin in einem Glamour-Look, bevor sie auf der Bühne einen Preis überreichen durfte.

Die 57-Jährige trug ein elegantes, königsblaues Abendkleid von Armani. Die Robe im Wickelstil und asymmetrischem Schnitt schmeichelte ihrer Figur. Der V-Ausschnitt streckte die Schauspielerin optisch und ließ sie etwas größer aussehen. Zu dem Kleid kombinierte die "Sex and the City"-Berühmtheit goldene Pumps, eine farblich passende Clutch und große Ohrringe. Ihre langen brünetten Haare trug Davis in seitlich gescheitelten großen Locken.

In bester Gesellschaft

Auf dem Event posierte sie unter anderem mit Schauspieler Justin Theroux (51) und seinem Hund Kuma. Außerdem ließ sie sich mit Model Naomi Campbell (52) und Schauspieler Kevin Bacon (64) fotografieren.

Derzeit steht sie wieder als Charlotte York in "And Just Like That..." vor der Kamera. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel des "Sex and the City"-Ablegers haben bereits Ende September begonnen. Das hat ihr Co-Star Sarah Jessica Parker (57) bei Instagram bekannt gegeben. Die neuen Folgen, in denen auch wieder Cynthia Nixon (56) zu sehen sein wird, sollen voraussichtlich ab Sommer laufen.