Die zweifache Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel (29), die nach einem Trainingsunfall im Jahr 2018 querschnittsgelähmt ist, feiert ihren Einstand als Schauspielerin in der ARD-Serie "Rote Rosen". Als Gaststar wird sie sich in drei Folgen der Nachmittagsserie (montags bis freitags um 14:10 Uhr) selbst spielen und dabei der 15-jährigen Pia Richter (Clara Apel, 19) wertvolle Ratschläge geben, wie man trotz körperlicher Einschränkung selbstbewusst und selbstbestimmt lebt. Denn auch die fiktive Figur Pia, Tochter der Hauptdarstellerin Astrid Richter (Claudia Schmutzler, 53), ist seit einem Unfall in ihrer Kindheit querschnittsgelähmt.

Vogel wird in den drei Folgen 3178-3180 zu sehen sein, die voraussichtlich ab dem 10. September dieses Jahres im Ersten ausgestrahlt werden. Neben ihren beiden Olympiasiegen wurde Vogel auch elf Mal Weltmeisterin im Bahnradfahren und ist somit bis dato neben der Australierin Anna Meares die erfolgreichste Sportlerin in dieser Disziplin. Zudem engagiert sie sich in der Politik (CDU) und wurde 2019 in den Stadtrat von Erfurt gewählt.