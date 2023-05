© imago/Parsons Media / getty/[EXTRACTED]: Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images / imago/Parsons Media

Modetrend bei der Krönung von Charles III.: Die royalen Damen wählten überwiegend Uni-Looks in gedeckten Farben.

Bei der Krönung von König Charles III. (74) in London zogen auch seine hochrangigen Gäste die Blicke auf sich. Unter den 2.000 geladenen Gästen in der Westminster Abbey befanden sich zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter anderer Königshäuser. Die royalen Damen entschieden sich überwiegend für zurückhaltende Kleidung in gedeckten Farben.

Bloß nicht dem Königspaar die Schau stehlen

Während die Männer zu Uniformen oder Anzügen griffen, hatten es die Frauen schwerer. Was sollten sie zu dem Großereignis anziehen? Charlène und Co. ließen die großen Roben im Schrank, schließlich wollte niemand dem Königspaar und der britischen Königsfamilie die Schau stehlen.

Fürstin Charlène (45) von Monaco trug einen zweiteiligen Hosenanzug und Hut in Creme. Wie viele andere Royals entschied sie sich für einen unifarbenen Look. Auch Königin Máxima der Niederlande (51) wählte ein helles Kleid in Creme, das bis knapp unter die Knie reichte. Das Kleid kombinierte sie mit passenden Handschuhen und einem blassen Hut. Dazu trug sie nudefarbene Stiletto-Pumps, die perfekt zur nudefarbenen Clutch passten.

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (49) kam elegant in blassem Rosa und trug ein monochromes Midikleid mit passendem Hut, Handschuhen und Stiletto-Pumps. Pastellrosa wählte auch die belgische Königin Mathilde (50). Sie kombinierte zum Midi-Dress einen hellen Hut. Königin Rania von Jordanien (52) griff zu einem hellgelben Kleid. Ihr Midikleid mit langen Ärmeln und hohem Kragen passte perfekt zu cremefarbenen Pumps.

Einige trauten sich auch an farbenfrohere Kleider

Mehr Farbe traute sich Schwedens Kronprinzessin Victoria (45), die royales Blau in Kleid, Schuhen und Hut trug.

Auch die dänische Kronprinzessin Mary (51) wartete mit einer farbenfroheren Kleiderwahl auf. Sie entschied sich für ein leuchtend violettes Outfit von Soren Le Schmidt. Die 51-Jährige kombinierte ihr Mantelkleid, das bis knapp unter die Knielänge fiel, mit einem lila Fascinator und Pumps mit Stiletto-Absatz.

Die spanische Königin Letizia (50) trug ein rosafarbenes Kostüm mit Schößchen und großem Hut.