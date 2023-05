Sie ist eines der bedeutendsten Symbole der Monarchie: Die Edwardskrone spielt eine besondere Bedeutung bei der Krönung von Charles III.

Die Edwardskrone wird bei der Krönung von Charles III. (74) das Haupt des neuen Monarchen zieren. Sie gilt als eines der bekanntesten Symbole der britischen Monarchie. Charles III. wird der royalen Tradition folgen, indem er die Krone bei der Krönungszeremonie trägt, bevor er die Imperial State Crown aufsetzt, um Westminster Abbey am Ende der Veranstaltung zu verlassen.

Wie seine verstorbene Mutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) wird König Charles die Imperial State Crown bei der Parlamentseröffnung sowie bei anderen offiziellen Anlässen tragen. Die Edwardskrone, die aus über 400 Edelsteinen besteht, kommt dagegen sehr selten zum Einsatz.

Das muss man über die Edwardskrone wissen

Die Edwardskrone wurde seit der Krönung von König Charles II. (1630-1685) im Jahr 1661 bei der Krönung der britischen Monarchen verwendet. Die Krone wurde vom Goldschmied Robert Viner (1631-1688) entworfen. Verwendet hat er neben einem massiven Goldrahmen zahlreiche Edelsteine, darunter Rubine, Saphire, Perlen, Turmaline, Topas, Rubine, Amethyste, Granat und Aquamarin. Das Kunstwerk mit purpurner Samthaube und Hermelinfell-Umrandung soll insgesamt mit 444 Edel- und Halbedelsteinen besetzt sein.

Die Krone wiegt 2,23 Kilo. Über dem Scheitelpunkt befindet sich der Globus und darüber ein Tatzenkreuz. Während das Gesamtkunstwerk durch die historische Bedeutung von unschätzbarem Wert gilt, wurde in einem Blogeintrag von "CashNetUSA" 2019 unter die Lupe genommen, was die einzelnen Teile bringen würden. Insgesamt wären dies umgerechnet über vier Millionen Euro.

Benannt sein soll die Krone nach Eduard der Bekenner, der im 11. Jahrhundert König von England war und als Heiliger verehrt wird. Er wurde angeblich mit einer ähnlichen Krone gekrönt. Die Edwardskrone selbst ist eines der ältesten Symbole der Monarchie. Laut dem Royal Collection Trust war das ikonische Schmuckstück ein "Ersatz für die mittelalterliche Krone" von Eduard dem Bekenner, die 1649 im Englischen Bürgerkrieg von Anhängern des Parlaments eingeschmolzen worden war. Obwohl die Edwardskrone sich am Original orientiere, mit vier Kreuzmuster, vier Lilien und zwei Bögen, sei "sie keine Reproduktion des mittelalterlichen Designs" gewesen, heißt es weiter.

Die Bedeutung für die Krönung

Wenn der neu gekrönte Monarch die Krone aufgesetzt bekommt, steht das symbolisch für seine Thronbesteigung. Die Krone wird anschließend in den Tower von London zurückgebracht, wo sie bis zur nächsten Krönung verbleiben wird. Sie ist Teil der Kronjuwelen, die im Tower ausgestellt sind.

Vor Charles ließen sich mit der Edwardskrone auch schon Georg V. (1865-1936), Georg VI. (1895-1952) und Elizabeth II. krönen. Während ihrer 70 Jahre als Königin trug Elizabeth II. diese Krone aber nur bei der Krönungszeremonie. Zum 60. Jahrestag des Events trat sie in einem Dokumentarfilm auf, in dem sie die Krone in die Hand nahm und fragte: "Ist sie immer noch so schwer?"

Charles III. wird der siebte Monarch sein, der mit der Edwardskrone gekrönt wird. Zur Vorbereitung der Zeremonie am 6. Mai in der Westminster Abbey wurde das Schmuckstück aus dem Tower geholt, gereinigt, poliert und in der Größe an den Kopf des neuen Königs angepasst. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby (67), wird sie dem König aufsetzen.