Das Königspaar wird in Großbritannien drei Tage lang gefeiert. Zum Abschluss am 8. Mai beteiligen sich Millionen Menschen an sozialen Projekten. Dafür bekamen die Briten extra einen zusätzlichen Feiertag.

Drei Tage lang feiern die Briten ihren neuen König. Der Abschluss "Big Help Out" am heutigen Montag steht ganz im Zeichen der Wohltätigkeit.

Im Rahmen der Krönungsfeierlichkeiten zu Ehren von König Charles III. (74) haben die Briten am Montag (8. Mai) einen zusätzlichen Feiertag. Im ganzen Land finden Wohltätigkeitsprojekte statt, an denen sich Interessierte beteiligen können. Zum sogenannten "Big Help Out" werden auch Mitglieder der Königsfamilie erwartet.

55.000 Charity-Veranstaltungen sind angekündigt

Wie "BBC" berichtet, organisieren 30.000 Organisationen 55.000 Charity-Veranstaltungen in ganz Großbritannien. Eine Teilnahme von Charles und seiner Frau Camilla (75) werde nicht erwartet. Jedoch sollen sich Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) an den sozialen Projekten beteiligen. Das Thronfolgerpaar hatte am Sonntag (7. Mai) bereits überraschend ein Straßenfest anlässlich des "Coronation Big Lunch" in Windsor besucht.

Auch weitere Royals sind am Montag im Einsatz, um Freiwilligen zu helfen und zu danken. Der Herzog und die Herzogin von Edinburgh, Charles' Bruder Edward (59) und dessen Frau Sophie (58), werden an einem Welpenkurs im Ausbildungszentrum für Blindenhunde in Reading teilnehmen. Charles' Schwester Prinzessin Anne (72) und ihr Ehemann Sir Tim Laurence (68) nehmen an einem Bürgergottesdienst in der Kathedrale von Gloucester teil, bei dem Freiwillige geehrt werden. In der Zwischenzeit besuchen der Herzog und die Herzogin von Gloucester, Richard (78) und Brigitte (76), junge Freiwillige bei einer Feier in der koptisch-orthodoxen Kirche St. Markus im Londoner Stadtteil Kensington. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby (67), hat bereits in der britischen Hauptstadt zusammen mit anderen Glaubensführern Mahlzeiten an Obdachlose verteilt.

Drei Tage zu Ehren des neuen Königs

Der Feiertag im Zeichen der Wohltätigkeit bildet den Abschluss der dreitägigen Krönungsfeierlichkeiten. Am Samstag (6. Mai) fand der Krönungsgottesdient in der Westminster Abbey statt. Am Sonntag gab es in ganz Großbritannien gemeinschaftliche Mittagessen ("Coronation Big Lunch") sowie am Abend das Krönungskonzert auf Schloss Windsor.