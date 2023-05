Der Buckingham Palast und das Prinzenpaar von Wales haben private Bilder vom Krönungstag veröffentlicht. Sie zeigen intime Momente.

Nach der Krönung von Charles III. (74) und Camilla (75) hat die royale Familie private Bilder und Videoaufnahmen veröffentlicht. Sie zeigen eine Reihe besonderer Momente für das Königspaar und die Familie von Thronfolger Prinz William (40).

Der Buckingham Palast veröffentlichte eine Serie offizieller Bilder des historischen Tages. Alle zeigen Charles und Camilla in ihren royalen Roben. Die Aufnahmen gewähren einen Blick hinter die Kulissen und geben einen Eindruck, wie die Royals ihren großen Tag erlebten. Sie zeigen etwa, wie das Königspaar durch den Palast schreitet, während draußen zigtausende Menschen auf ihr Erscheinen auf dem Balkon warten.

Auf anderen Aufnahmen ist zu sehen, wie das Paar vom Balkon aus auf die große Menge blickt. Dabei ist auch ein intimer Moment festgehalten worden, in dem die frisch gekrönten Royals einander zugewandt sind und einige persönliche Worte austauschen. Der Palast teilte auf seiner offiziellen Instagram-Seite zudem, wie Charles und Camilla den Vorbeiflug der Red Arrows bewundern.

Hommage an Camillas Hunde und Familie

Andere Bilder gewähren genauere Blicke auf die Kleidung. So ist die goldene Stickerei auf Camillas elfenbeinfarbenem Kleid zu erkennen: Eingewebt sind Bilder ihrer zwei Hunde Bluebell und Beth sowie die Namen ihres Sohnes Tom und der Enkelkinder Gus und Lola.

Wie sich das Thronfolgerpaar auf den Weg machte...

Auch das Prinzenpaar von Wales hat in seinen sozialen Netzwerken Bilder und einen Videoclip geteilt. Dieser zeigt süße Momente der Familie, bevor die Öffentlichkeit in der Westminster Abbey erstmals einen Blick auf sie werfen konnte. So ist zu sehen, wie Prinz William seine Tochter Charlotte (8) und Sohn Louis (5) zu den Fahrzeugen bringt, mit denen sie zum Krönungsgottesdient fuhren.

"Was für ein Tag"

Die Kinder sind dabei sichtlich aufgeregt, und Prinzessin Charlotte steht in ihrem Kleid von Alexander McQueen sogar der Mund offen, als sie die Fahrzeugkolonne sieht. Der Rest des Clips zeigt Höhepunkte der Familie im Laufe des Tages, von der Prozession zur Abtei bis zur kleinen Flugschau auf dem Balkon des Buckingham Palasts.

Zu den privaten Schnappschüssen schreiben William und Prinzessin Kate (41): "Was für ein Tag. Vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben." Das Prinzenpaar retweetete auch eine Nachricht der Royal Air Force, in der Bilder von Schlüsselmomenten Tages geteilt wurden. Prinz Harry (38) ist auf den Aufnahmen übrigens nicht zu sehen. Er machte sich wie erwartet direkt nach der Krönung auf den Heimweg zu seiner Familie in Kalifornien.

Der nächste geplante Auftritt von Charles und Camilla ist das Krönungskonzert am Sonntag (7. Mai) auf Schloss Windsor mit Stars wie Lionel Richie (73) und Katy Perry (38). Andere Mitglieder der königlichen Familie werden an dem an "Big Lunches" im ganzen Land teilnehmen.