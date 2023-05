Charles steht im Mittelpunkt, aber auch andere Royals werden bei der Krönung des neuen Monarchen Aufgaben übernehmen.

Bei der Krönung von König Charles III. (74) und seiner Ehefrau Camilla (75) am 6. Mai in der Londoner Westminster Abbey werden mehreren Royals bedeutende Aufgaben zukommen. Die Augen dürften vor allem auf den jungen Prinz George (9) gerichtet sein. Er spielt mit seinen neun Jahren eine wichtige Rolle in der Zeremonie.

Prinz George

Anfang April gab die königliche Familie bekannt, dass Prinz George die Rolle eines Pagen bei der Krönung des Königs und der Königin übernehmen wird. Der älteste Sohn von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) ist einer von acht Ehrenpagen, die während des Krönungsgottesdienstes dabei sind. "Die Pagen werden Teil der Prozession durch das Hauptschiff der Westminster Abbey sein", hieß es vom Königshaus. Eine von Georges Aufgaben während der Zeremonie könnte dann britischen Medienberichten zufolge sein, die Robe seines Großvaters mitzutragen und andere Hilfestellungen zu leisten. Proben dazu soll es bereits einige gegeben haben.

Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

Laut "The Times" werden Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (5) voraussichtlich ebenfalls an der Krönungsprozession des Königs in der Westminster Abbey teilnehmen. Die kleinen Geschwister von Prinz George werden damit die jüngsten Royals sein, wenn sie sich am Ende der Zeremonie Charles und Camilla anschließen und mit ihnen die Westminster Abbey verlassen. Nach der Krönung sind alle drei Kinder von William und Kate vermutlich auch auf dem Balkon des Buckingham Palastes zu sehen, wenn der neue Monarch dem Volk zuwinkt.

Prinz William

Prinz William ist der Thronfolger und wird neben Charles und Camilla eine bedeutende Rolle bei der Krönung spielen. Wie die "Sunday Times" berichtete, soll William während des Gottesdienstes niederknien und Charles die Treue schwören. William wird zudem bei der Zeremonie die Edwardskrone, mit der sein Vater gekrönt wird, berühren und dem Monarchen einen Kuss auf die rechte Wange geben. Nach dem Gottesdienst nimmt der 40-Jährige dann an der Prozession zurück zum Buckingham Palast teil und erscheint zusammen mit den wichtigsten Mitgliedern seiner Familie auf dem Balkon der Residenz.

Prinzessin Kate

Ebenfalls bei der Kutschenprozession und auf dem Balkon zu sehen sein wird Prinz Williams Ehefrau, Prinzessin Kate. Den Krönungsgottesdienst wird sie vermutlich von herausgehobener Position aus betrachten können.

Prinzessin Anne

Charles' Schwester, Prinzessin Anne (72), übernimmt für die Prozession die Position der prestigeträchtigen "Gold-Stick-in-Waiting", wie der britische "Mirror" berichtet. Diese Rolle wird traditionell einer vertrauenswürdigen Person übergeben. Der König wolle damit seine Schwester für ihre jahrelange unerschütterliche Loyalität auszeichnen, heißt es. Als "persönliche Adjutantin" seiner Majestät wird die Prinzessin am 6. Mai hinter der Kutsche von König Charles III. und Königin Camilla reiten, nachdem sie in der Westminster Abbey gekrönt wurden. Während das Königspaar in der "Golden State"-Kutsche zurück zum Buckingham Palast fährt, führt Anne die Prozession mit 6.000 Angehörigen der Streitkräfte an.

Prinz Harry

Prinz Harry (38), der jüngere Sohn des Königs, ist 2020 von seinen Aufgaben als hochrangiger Royal zurückgetreten und mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (41) in die USA gezogen. Zur Krönung reist er alleine nach London. In der Westminster Abbey könnte er dann "zehn Reihen hinter" den anderen Royals sitzen, wie ein Insider der "Sun" sagte.

Prinz Andrew

Prinz Andrew (63) wird britischen Medienberichten zufolge bei der Krönung seines älteren Bruders ebenfalls anwesend sein. Da er kein arbeitender Royal ist, dürfte er auf dem Balkon des Buckingham Palastes vermutlich fehlen. Der Herzog von York trat 2019 wegen seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) von seinen königlichen Pflichten zurück. Seitdem ist er selten in der Öffentlichkeit zu sehen, zeigte sich aber zuletzt beim Ostergottesdienst auf Schloss Windsor mit Charles und anderen hochrangigen Royals.