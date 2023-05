König Charles III. hat vor seinem großen Tag angereiste Royal-Fans begrüßt. Harry soll unterdessen angeblich schon in London sein.

Am morgigen 6. Mai steht das Royal-Event des Jahres an. König Charles III. (74) wird in der Londoner Westminster Abbey gekrönt. Auch sein jüngerer Sohn Prinz Harry (38) soll der Zeremonie vor Ort in seiner alten Heimat beiwohnen. Wie britische Medien, darunter die Boulevardzeitung "The Sun", berichten, sei am heutigen Freitag ein Privatjet auf dem Flughafen der Stadt Farnborough, in der Nähe von London, gelandet. Es werde vermutet, dass sich Harry an Bord befunden habe.

Ein Reporter der "Bild"-Zeitung habe mittags zudem einen Wagen gesehen, der zum Buckingham-Palast fuhr, und in dem sich Harry befunden haben könnte. Ein Polizist vor dem Palast habe laut eines Berichts der Tageszeitung bestätigt, dass der Sohn von Charles angeblich in dem Fahrzeug saß.

Aussprache der Royals vor der Krönung?

Die frühzeitige Anreise könnte Charles und Harry eine Aussprache vor der Krönung ermöglichen. Das Verhältnis des Royals mit seinem Bruder, Prinz William (40), und mit seinem Vater gilt als angespannt. Seit ihrem Umzug in die USA im Jahr 2020 haben Harry und seine Ehefrau, Herzogin Meghan (41), in mehreren Interviews, einer Netflix-Dokumentation und in "Reserve", der Autobiografie des Prinzen, die Königsfamilie teils scharf kritisiert.

Meghan wird nicht mit dabei sein, egal ob Harry sich schon auf britischem Boden befindet oder erst noch landen wird. Der Palast hatte nach vorangegangenen Spekulationen bestätigt, dass Charles' Sohn an den Feierlichkeiten teilnehmen wird, dessen Ehefrau und Kinder, Prinz Archie (3) und Prinzessin Lilibet (1), aber in Kalifornien bleiben werden. Der kleine Archie feiert am 6. Mai seinen vierten Geburtstag.

Charles, William und Kate begrüßen Royal-Fans

Unter anderem die britische BBC zeigt derweil, wie Charles vor seinem großen Tag auf der Prachtstraße "The Mall" Schaulustige begrüßt hat, darunter angereiste Royal-Fans aus Thailand und den USA. Auch sein ältester Sohn William und dessen Ehefrau, Prinzessin Kate (41), zeigten sich den Angereisten.

Am Samstagmorgen wird der König mit seiner Ehefrau, Königin Camilla (75), per Kutsche bei einer Prozession entlang der "Mall", über den Trafalgar Square, weiter entlang Whitehall und der Parliament Street zur Westminster Abbey gebracht. Dort wird Charles gekrönt. Im Anschluss folgt eine weitere, noch prunkvollere Prozession, die den umgekehrten Weg zurück zum Palast nimmt. Mehr als 6.000 Frauen und Männer der britischen Streitkräfte werden an den Krönungsfeierlichkeiten teilnehmen. Es ist der größte zeremonielle Militäreinsatz seit 70 Jahren.