Joe Biden wird aller Voraussicht nach nicht bei der Krönung von König Charles III. vor Ort sein. Stattdessen wird Jill Biden dort erwartet.

Der US-amerikanische Präsident Joe Biden (80) wird höchstwahrscheinlich nicht selbst an der Krönung von König Charles III. (74) am 6. Mai in London teilnehmen. Wie übereinstimmend britische Medien berichten, habe eine mit den Planungen vertraute Quelle dies verraten. Stattdessen werden First Lady Jill Biden (71) und Vize-Präsidentin Kamala Harris (58) vor Ort erwartet. Zu den genauen Gründen ist bislang nichts bekannt. Britische Beamte sehen in einer möglichen Nichtteilnahme des Präsidenten jedoch keinen Affront: Noch nie in der Geschichte sei ein US-Präsident bei einer britischen Krönung anwesend gewesen.

Wie darüber hinaus die Zeitung "Daily Telegraph" meldet, befindet sich die britische Botschafterin in den USA, Karen Pierce (63), gemeinsam mit Vertretern des Buckingham Palastes und des Weißen Hauses derzeit in Gesprächen über die US-amerikanische Delegation bei der Krönung von Charles. Details zu den Entscheidungen sollen in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden. Bei der Krönung von Queen Elizabeth II. (1926-2022) am 2. Juni 1953 war General George Marshall (1880-1959), bekannt für den Marshallplan, der Vorsitzende der US-Delegation.