Kurz nach der Krönungsfeier soll Prinz Harry ins Flugzeug Richtung USA gestiegen sein. Die Königsfamilie soll angeblich enttäuscht sein.

Sind die britischen Royals womöglich enttäuscht, dass Prinz Harry (38) nur so wenig Zeit in seiner alten Heimat London verbracht hat? Medienberichten zufolge soll der jüngere Sohn von König Charles III. (74) das Land schon kurz nach dessen Krönung verlassen haben. Angeblich stelle die Königsfamilie sich die Frage, warum er überhaupt eingeflogen ist.

Die britischen Royals sollen sich fragen, warum Prinz Harry sich "überhaupt die Mühe gemacht hat, zu kommen", wie es ein anonymer Familienfreund laut eines Berichts der "Vanity Fair" ausgedrückt haben soll. Der kurze Besuch sei für sie geradezu enttäuschend gewesen und sein Vater Charles sei "traurig gestimmt".

Erst Zeremonie, dann Flughafen

Harry soll am Samstag nach der Zeremonie laut des britischen "Telegraph" weniger als eine halbe Stunde im Buckingham-Palast verbracht haben, bevor er sich aufgemacht habe in Richtung Heathrow Airport, während die Königsfamilie noch mit dem gesamten Drumherum der Feierlichkeiten beschäftigt war. Zunächst stand nach der Krönung eine große Prozession an, die Charles und seine Ehefrau Camilla (75) zurück zum Palast führte. Danach ging es für die Royals auch auf den Balkon, wo sich der König, die Königin und Familienmitglieder wie sein erstgeborener Sohn, Prinz William (40), sowie dessen Ehefrau, Prinzessin Kate (41), dem Volk zeigten - ohne Harry. Auf einem später veröffentlichten Familienporträt ist er ebenso nicht zu sehen.

Der kurze Palastbesuch von Harry habe laut des Berichts aus rein logistischen Gründen stattgefunden. Dort habe Harry nicht groß Kontakt mit seinen Verwandten gehabt, anonyme Quellen hätten aber betont, dass dies aus rein praktischen Gründen der Fall gewesen sei. Prinz Harry habe angeblich einfach so schnell wie möglich zurück zu seiner eigenen Familie in die USA reisen wollen, denn am 6. Mai war nicht nur die Krönung, sein Sohn Archie feierte auch seinen vierten Geburtstag.

Die Krönung von Charles und seiner Ehefrau in der Londoner Westminster Abbey war das Royal-Event des Jahres. Im Vorfeld hatte der Palast mitgeteilt, dass Prinz Harry für den großen Tag seines Vaters anwesend sein wird. Der jüngere Sohn des Königs lebt seit 2020 mit seiner Ehefrau, Herzogin Meghan (41), sowie den gemeinsamen Kindern Archie und Lilibet (1), in den USA. Nach Großbritannien war er alleine geflogen.

Ob es eine Versöhnung oder eine Aussprache zwischen Harry und den Royals gegeben hat, ist nicht offiziell bekannt. Seit ihrem Umzug in die Vereinigten Staaten haben Harry und Meghan die Königsfamilie mehrfach kritisiert, unter anderem in Interviews und in seiner im Januar erschienenen Autobiografie "Reserve". In den vergangenen Jahren galt das Verhältnis Harrys mit seinem Bruder William und Vater Charles daher als angespannt.