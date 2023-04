Prinz Harry wird ohne Herzogin Meghan die Krönung von König Charles III. vor Ort in London mitverfolgen. Aber warum ist sie nicht dabei?

Der Palast hat bestätigt, dass Prinz Harry (38) zur Krönung von König Charles III. (74) und dessen Ehefrau, Queen Camilla (75), nach London kommt. Seine Ehefrau und Kinder wird er aber nicht in seine alte Heimat mitbringen. Doch warum reisen Herzogin Meghan (41), sein Sohn Archie (3) und seine Tochter Lilibet (1), nicht aus den USA mit nach England?

Palast bestätigt Teilnahme von Prinz Harry

"Der Buckingham Palast freut sich bestätigen zu können, dass der Herzog von Sussex an der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey am 6. Mai teilnehmen wird", heißt es in einem aktuellen Statement. "Die Herzogin von Sussex wird mit Prinz Archie und Prinzessin Lilibet in Kalifornien bleiben." Seit 2020 lebt Harry dort mit seiner Familie.

Eine offizielle Begründung, warum Meghan und die Kinder nicht mit nach Großbritannien kommen, gibt es bisher nicht. Insider glauben aber zu wissen, wie es dazu kommt, dass nur Prinz Harry anwesend sein wird: Am 6. Mai findet nicht nur die Krönungszeremonie statt, Archie feiert an diesem Tag auch seinen vierten Geburtstag. "Auf keinen Fall würde Meghan den Geburtstag ihres Sohnes verpassen", habe eine anonyme Quelle der "Page Six" verraten. Royal-Experte Omid Scobie (41), der auch als enger Freund der Sussexes gilt, glaubt ebenfalls, dass der Geburtstag von Archie "eine Rolle in der Entscheidung des Paares gespielt" habe.

Keine Einladung und schneller Abflug?

Ein weiterer Grund könnte womöglich sein, dass der Palast vor einigen Wochen angeblich nur Harry und Meghan eingeladen hat. Der "Sunday Telegraph" hatte kürzlich berichtet, dass Archie und Lilibet offenbar nicht mit auf der Einladung stünden, die das Paar laut Angaben eines Sprechers per E-Mail erhalten hatte.

Scobie ist zudem der Ansicht, dass Harry wohl nur kurze Zeit in London bleiben und wieder zügig in die USA zurückkehren möchte. Er schreibt bei Twitter von einem "ziemlich schnellen Trip [...] für Prinz Harry, der nur der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey beiwohnen wird". Sollte Scobie Recht behalten, wird der jüngere Bruder von Prinz William (40) offenbar nicht an weiteren für den 7. und 8. Mai geplanten Feierlichkeiten rund um die Krönung seines Vaters teilnehmen.

Dem US-Magazin "People" habe ein Freund erzählt, dass Harry seinen Vater bei diesem wichtigen Moment in dessen Leben unterstützen wolle. Und das offenbar auch, obwohl das Verhältnis von Harry, Charles und William als sehr angespannt gilt. Seit ihrem Umzug in die USA haben Meghan und Harry in mehreren Interviews, einer Netflix-Doku und der Autobiografie des Prinzen ("Reserve") immer wieder Mitglieder der Königsfamilie teils scharf kritisiert.