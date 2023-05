Charlotte und George durften am Krönungskonzert zu Ehren ihres Großvaters Charles teilnehmen. In der Ehrenloge sorgten sie für süße Momente.

Beim Krönungskonzert auf Schloss Windsor amüsierte sich nicht nur Charles III. (74) königlich. Auch seine Enkelkinder Charlotte (8) und George (9) sangen, klatschten und tanzten begeistert mit. Besonders gut kamen bei den Mini-Royals der Überraschungsauftritt von Miss Piggy und Kermit sowie die Rede ihres Vaters Prinz William (40) an.

"Schau mal, da ist Papa!"

Prinz George und Prinzessin Charlotte stahlen während des Konzerts am Sonntagabend (7. Mai) ihrem frisch gekrönten Großvater glatt die Schau. Die Nummern 2 und 3 in der britischen Thronfolge sorgten für zuckersüße Momente, als sie fröhlich mit Union-Jack-Fahnen schwenkten und gemeinsam ihren Vater bejubelten. Denn als Thronfolger William vor den 20.000 Zuschauern eine kurze Ansprache auf die Verdienste seines Vaters Charles III. hielt, gerieten die Mini-Royals völlig aus dem Häuschen. "Schau mal, da ist Papa!", sagte Charlotte zu ihrem älteren Bruder und zeigte in Richtung Bühne. Am meisten Spaß hatten die Kinder aber beim Auftritt der Muppets. Miss Piggy und Kermit scherzten mit Moderator Hugh Bonneville (59) darüber, dass sie in der königlichen Loge sitzen möchten. Charlotte und George lachten darüber herzlich.

William neckte seine Kinder mit britischen Fähnchen

Die beiden älteren Kinder von William und Prinzessin Kate (41) durften am mehrstündigen Konzertabend teilnehmen. Sie saßen zwischen ihren Eltern. Der jüngere Bruder Louis blieb mit seinen fünf Jahren zuhause. Auch William hatte sichtlich Spaß mit seinen Sprösslingen. Er ließ sich sogar dazu hinzureißen, George mit seinem Fähnchen im Gesicht zu kitzeln, worauf der Neunjährige sein Gesicht zu einer Grimasse verzog. Charlotte konnte sich vor dem Fähnchen schnell wegducken. Das Prinzenpaar von Wales teilte von dem Abend ein Video auf seiner Instagram-Seite und schwärmte dazu: "Eine Nacht zum Erinnern."

Staraufgebot für das Königspaar

Bei dem Krönungskonzert standen Stars wie Lionel Richie (73), Katy Perry (38) und die Band Take That auf der Bühne. Opernsänger Andrea Bocelli (64) und Sir Bryn Terfel (57) sangen gemeinsam "You'll Never Walk Alone". Auch Olly Murs (38), Nicole Scherzinger (44) und Pianist Lang Lang (40) waren dabei.

Auf der Ehrentribüne verfolgte die Königsfamilie das Spektakel. König Charles und Queen Camilla (75) zeigten sich gut gelaunt und trugen königliches Blau. Auch Herzogin Sophie (58) mit Prinz Edward (59) waren auf der Tribüne zu sehen. Prinz Andrew (63) und Ex-Frau Sarah Ferguson (63) waren ebenfalls dabei. Ebenso wie Zara Tindall (41) und ihr Mann Mike (44) sowie Prinzessin Eugenie (33) und Ehemann Jack Brooksbank (37).

Feiertag zum Abschluss der Krönungsfeierlichkeiten

Am Montag (8. Mai) gehen die dreitägigen Krönungsfeierlichkeiten weiter: Die Briten haben einen Sonder-Feiertag und sind dazu aufgerufen, sich in sozialen Projekten zu engagieren.