Der Moderator und viele Stargäste des Krönungskonzerts auf Schloss Windsor stehen bereits fest. Auch eine Rede von William wird erwartet.

Das Krönungskonzert auf Schloss Windsor findet am Sonntagabend (7. Mai) statt, dem Tag nach der Krönung von König Charles III. (74) in der Westminster Abbey. Schauspieler Hugh Bonneville (59) ist der Gastgeber des Krönungskonzerts. "Ganz im britischen Stil, egal ob Regen oder Sonnenschein, es wird eine unvergessliche Nacht", kündigte er laut "bbc.com" vorab an. Bonneville, der durch die Serie "Downton Abbey" und die "Paddington"-Filme bekannt wurde, wird zahlreiche Stars auf der Bühne begrüßen.

Zum einen werden Katy Perry (38), Lionel Richie (73) und Take That performen. Nicole Scherzinger (44), Olly Murs (38), Paloma Faith (41) und Andrea Bocelli (64) werden ebenfalls bei der Veranstaltung auf Schloss Windsor auftreten.

Die Hollywood-Stars Tom Cruise (60) und Dame Joan Collins (89) sowie der britische Abenteurer Bear Grylls (48) und Musiker Sir Tom Jones (82) werden in vorab aufgezeichneten Sketchen zu sehen sein. Weitere Stars, die an dem Abend eine Rolle spielen werden, sind unter anderem "Sex Education"-Star Ncuti Gatwa (30), "Strictly Come Dancing"-Profi Oti Mabuse (32), Gitarrist Steve Winwood (74), Bollywood-Star Sonam Kapoor (37) und Pu der Bär.

Prinz William hat sich vorbereitet

Zudem wird erwartet, dass Prinz William (40) auf die Bühne tritt, wie ein Instagram-Post von Sonntagnachmittag andeutet: "Letzte Vorbereitungen für das heutige Krönungskonzert", heißt es zu dem 12-Sekunden-Teaser-Clip, der auf dem offiziellen Account des Prinzen und der Prinzessin von Wales gepostet wurde. Darin ist die Stimme eines Produzenten zu hören, der sagt: "Ok, Prinz von Wales, es ist Zeit für Ihre Probe." Dann tritt William auf eine Bühne, wo ein Mikrofon auf ihn wartet.

Bei der Show werden 20.000 Zuschauer erwartet. Ab 20 Uhr Ortszeit (21 Uhr Mitteleuropäischer Zeit) wird das Konzert auf BBC One und BBC Radio 2 ausgestrahlt. Der Sender hatte zudem vorab erklärt, dass die Bühne mit der Vision entworfen worden sei, auf den historischen Ort und den Anlass Rücksicht zu nehmen. Die Bühne mit Laufstegen wird die Ostseite von Schloss Windsor einrahmen und mehrere Ebenen für das 70-köpfige Orchester und die Band haben. "Wenn die Dunkelheit hinter das Schloss hereinbricht, wird seine Fassade mit Projektionen und Licht zum Leben erweckt", teilte die BBC zudem mit.