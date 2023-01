Rajwa (li.), Königin Rania und Kronprinz Hussein am Tag der Verlobung.

In fünf Monaten läuten wieder royale Hochzeitsglocken: Kronprinz Hussein von Jordanien geht im Sommer den Bund der Ehe ein.

Im neuen Jahr wird wieder eine royale Hochzeit zelebriert. Wie das Königshaus von Jordanien über den offiziellen Twitter-Account mitgeteilt hat, wird Kronprinz Hussein (28), der älteste Sohn von Königin Rania (52), in genau fünf Monaten den Bund der Ehe eingehen: "Der königliche Hof freut sich verkünden zu können, dass die Hochzeit seiner Königlichen Hoheit Kronprinz Al Hussein bin Abdullah II. und Frau Rajwa Khalid Alseif am 1. Juni 2023 stattfinden wird."

Im August des vergangenen Jahres war die Verlobung der beiden bekanntgegeben worden. Ebenfalls bei Twitter postete Königin Rania damals ein Foto des strahlenden Paares und schrieb dazu: "Ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist, so viel Freude in meinem Herzen zu tragen. Herzlichen Glückwunsch an meinen Ältesten, Prinz Hussein, und seine wunderschöne zukünftige Braut Rajwa." Als künftige Frau des Kronprinzen wird Rajwa irgendwann auch Königin von Jordanien sein.

Noch eine Hochzeit steht ins königliche Haus

Es war die zweite Verlobung innerhalb weniger Wochen, die die Familie 2022 vermelden durfte: Husseins jüngere Schwester, Prinzessin Iman (26), hatte kurz zuvor ihre Verlobung mit einem New Yorker Geschäftsmann bekannt gegeben. Auch hierzu fand die Königin rührende Worte: "Herzlichen Glückwunsch, meine liebste Iman; dein Lächeln war immer ein Geschenk der Liebe, das ich seit dem Tag deiner Geburt geschätzt habe. Ich wünsche dir und Jameel ein Leben voller Liebe und Lachen!" Die Verkündung ihres Hochzeitstermins steht noch aus.

Neben Hussein und Iman haben Königin Rania und König Abdullah II. (60), die seit 1993 miteinander verheiratet sind, noch zwei weitere Kinder: Prinzessin Salma (22) und Prinz Haschem (17). Am 30. Januar 2023 feiert der jüngste Spross seinen 18. Geburtstag, am selben Tag vor 61 Jahren kam auch sein Vater zur Welt.