Kronprinzessin Amalia muss verstärkt bewacht werden. Das machten ihre Eltern, König Willem-Alexander und Königin Máxima, nun öffentlich.

Die niederländische Kronprinzessin Catharina-Amalia (18) wird verstärkt bewacht. Das berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP am Donnerstag unter Berufung auf ihre Eltern, König Willem-Alexander (55) und Königin Máxima (51).

"Sie kann kaum das Haus verlassen", zitierte ANP die Königin, während sie sich mit ihrem Mann auf einem Staatsbesuch in Schweden befand. "Die Folgen sind sehr schwer für sie", so Máxima weiter. "Es gibt kein Studentenleben für sie, wie es andere haben."

Soll Kronprinzessin Amalia entführt werden?

Thronfolgerin Amalia hatte im vergangenen Monat ihr Politik- und Wirtschaftsstudium an der Universität Amsterdam begonnen und war in eine gemietete Wohnung in der Hauptstadt gezogen, die sie sich mit mehreren anderen Studenten teilte. Doch das Königspaar erklärte nun, dass sie aus Sorge um ihre Sicherheit gezwungen sei, zurück in den Königspalast Huis ten Bosch in Den Haag zu ziehen.

Im vergangenen Monat berichteten mehrere niederländische Medien, dass die Prinzessin, deren offizieller Titel Prinzessin von Oranien lautet, unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen stehe, da man befürchte, dass kriminelle Banden es auf sie abgesehen haben könnten, um sie zu entführen oder anzugreifen.

Die niederländische Polizei und der Geheimdienst des Landes lehnten es ab, über die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Königshaus zu sprechen. Auch der niederländische Premierminister Mark Rutte (55) sagte am Donnerstagabend, er könne keine Einzelheiten zu den Drohungen nennen. "Dies ist eine schreckliche Nachricht, in erster Linie für sie", sagte Rutte vor Reportern. "Alle Beteiligten tun alles, um sicherzustellen, dass sie in Sicherheit ist."