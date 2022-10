© getty images/HAND OUT BELGIAN ROYAL PALACE/BELGA MAG/AFP

Belgiens Kronprinzessin Elisabeth feiert am Dienstag ihren 21. Geburtstag. Der Palast postete zwei Fotos, die sie ganz verträumt zeigen.

Die belgische Kronprinzessin Elisabeth feiert am heutigen Dienstag (25.10.) ihren 21. Geburtstag. Zu diesem schönen Anlass veröffentlichte der Palst zwei neue Porträts der erstgeborenen Tochter von König Philippe (62) und Königin Mathilde (49) auf Instagram.

Auf dem ersten Foto sitzt die Thronfolgerin an einem Fenster und blickt verträumt in die Ferne. Das zweite zeigt ihr Gesicht in einer Nahaufnahme.

Elegantes Outfit

Auffallend ist auch der Look der jungen Frau, der durch lässige Eleganz besticht. Zu einem cremefarbenen Top mit Carmen-Ausschnitt und Dreiviertelärmeln trägt die Prinzessin eine weitgeschnittene hellgraue Stoffhose. Als Highlights funkeln große goldene Kreolen an den Ohren. Beim Make-up betonte sie ihre blauen Augen, das Haar war zum lockeren Mittelscheitel frisiert.

Bereits Mitte September wurde Elisabeth von Fotograf Bas Bogaerts auf Schloss Laeken für die Porträts in Szene gesetzt.

Glückwünsche im Netz

Der Palast fragte in seinem Post zudem, was die Followerinnen und Follower der Prinzessin zum Geburtstag wünschen. Diese antworten mit Glückwünschen in den Landessprachen und Kommentaren wie "Es lebe die Monarchie" oder "Mögen deine Träume wahr werden".

Manche schreiben aber auch ausführlicher: "Ich wünsche dir, dass du deinen eigenen Weg gehst und auf diesem Weg Freude erlebst, dass du spürst, dass du selbst ein Zeichen der Verbundenheit bist, dass dein Lächeln ein Teil deiner Mission ist", heißt es in einem Post.