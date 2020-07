Kronprinzessin Victoria feiert ihren 43. Geburtstag am Dienstag (14. Juli) anders als gewohnt. Wegen der Corona-Pandemie hat der schwedische Königshof bereits am Montag bekannt gegeben, dass das alljährliche öffentliche Treffen mit den Royal-Fans auf Schloss Solliden diesmal ausfällt. Wie die Thronfolgerin ihren Ehrentag stattdessen verbringt, hat das Königshaus nun zusammen mit dem Geburtstagsfoto auf seinen Social-Media-Kanälen noch einmal bestätigt.

Auf dem Bild sitzt die Tochter von König Carl XVI. Gustaf (74) und Königin Silvia (76) an einem mit üppigem Blumenschmuck verzierten Tisch in einem Raum des Schlosses. Victoria von Schweden strahlt betont zuversichtlich in die Kamera. Sie trägt ein elegantes, cremefarbenes Kleid, große Perlenohrringe, eine passende Brosche, zarte Armbänder und einen Ring; das Haar ist gewohnt streng zurückfrisiert.

Das Programm

"Heute wird die Kronprinzessin 43 Jahre alt. Die Kronprinzessin feiert ihren Geburtstag in Solliden auf Öland", heißt es im Kommentar zum Foto. "Heute um 12:00 Uhr schießen die Streitkräfte von den Salutstationen des Landes", so die Ankündigung. "Heute Abend feiert die Kronprinzessin den Geburtstag mit einem Fernsehkonzert aus der Burgruine Borgholm", heißt es zum traditionellen Victoria-Konzert, das auf SVT 1 ausgestrahlt wird.

Als letzter Programmpunkt wird eine Preisverleihung genannt: "Um 21 Uhr vergibt die Kronprinzessin den diesjährigen Victoria-Preis an Stabhochspringer Armand Duplantis." Der 20-jährige US-amerikanisch-schwedische Leichtathlet ist seit Februar 2020 neuer Weltrekordhalter.

Vor und zwischen diesen Programmpunkten dürfte Victoria auch mit ihrem Ehemann (seit 2010), Prinz Daniel (46), und den beiden gemeinsamen Kindern, Prinzessin Estelle (8) und Prinz Oscar (4), feiern.