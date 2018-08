Krysten Ritter (36) hat schon viele starke Rollen gespielt: Bekannt ist die US-Schauspielerin für ihre Hauptrolle in der hochgelobten Netflix-Serie "Marvel's Jessica Jones". Darin mimt sie eine alkoholkranke Privatdetektivin, die bei einem Unfall in ihrer Kindheit ihre Eltern verlor und seitdem über übermenschliche Körperkräfte verfügt. Kurzzeitig war sie eine Superheldin, bis sie unter den Bann des Superschurken Kilgrave fiel, der sie einen Mord begehen ließ...

Zu sehen war Ritter zudem in der Sitcom "Apartment 23" und in der Erfolgsserie "Breaking Bad", in der sie Jane Margolis gab, die Vermieterin sowie zeitweilige Freundin von Jesse (Aaron Paul). Zudem ist Krysten Ritter die Gründerin von Silent Machine, einer Produktionsfirma, die sich zum Ziel gesetzt hat, komplexe weibliche Hauptfiguren hervorzuheben. Eine solche steht auch im Mittelpunkt von Ritters Romandebüt: "Bonfire - Sie gehörte nie dazu" (Diana Verlag) heißt der Thriller, der am 13. August auf Deutsch erscheint.

Darum geht's

Vor zehn Jahren hat Abby Williams die kleine Stadt verlassen, aus der sie stammt und versucht seitdem, zu vergessen, wo sie herkommt. Abby arbeitet nun als Umweltanwältin in Chicago, lebt in einer modernen Wohnung und vertreibt sich die Zeit mit bedeutungslosen One-Night-Stands. Bis sie ein neuer Fall zurück nach Barrens, Indiana führt. Zusammen mit einem Team aus Anwälten untersucht sie in ihrem Heimatort die Machenschaften von Optimal Plastics - ein Unternehmen, das viel Geld und Arbeit in die Stadt bringt.

Abby bekommt es aber nicht nur mit verschmutztem Wasser zu tun, sie trifft auf ihren Vater, vor dem sie damals genauso geflohen ist wie vor ihren Mitschülern, die in ihr ein perfektes Opfer gesehen haben. Und auch ihre Jugendliebe tritt wieder in das Leben der Anwältin. Je tiefer Abby in die Verstrickungen der Kleinstadt eintaucht, umso mehr wird klar, wie viel Macht Optimal hat - und dass die Firma noch viel mehr auf dem Kerbholz haben könnte.

Für Abby steht bald fest: Sie muss herausfinden, warum Kayce Mitchell, eines der beliebtesten Mädchen der Schule, vor über zehn Jahren spurlos verschwand... Kurz zuvor war es zusammen mit weiteren Mädchen in einen Skandal verwickelt. Ein entwürdigendes "Spiel" unter den Jugendlichen von Barrens scheint zudem die Zeit überdauert zu haben.

So viel Krysten Ritter steckt im Buch

Ein spurlos verschwundenes Mädchen, seltsame Krankheiten, ein fieses Spiel unter Jugendlichen und ein Unternehmen, das eine ganze Kleinstadt kontrolliert: In "Bonfire" hat Ritter die Zutaten gefunden, die es für einen soliden Thriller braucht. An der ein oder anderen Stelle wünscht man sich als Leser vielleicht etwas mehr Tiefgang und weniger Nebenschauplätze, spannend bleibt es aber bis zum Schluss. Auch dank der interessanten Hauptfigur, die versucht, ihrer Vergangenheit zu entkommen.

"Als Teenager hat man so ein stark emotionales Leben", sagte Ritter in einem "Elle"-Interview zu ihrem Buch: "Wir alle wissen, wie es sich anfühlt, ein Ausgestoßener oder ein Einzelgänger zu sein oder rauszufallen. Wie es ist, das Ziel von Klatsch oder Leuten zu sein, die über dich reden, oder Mädchen, die sich zusammenrotten. (...) Das ist grausam. Wenn dir das passiert, fühlt sich das wie das Ende der Welt an." Und wie viel steckt von der Schauspielerin selbst in dem Roman? "Eine Menge", verriet Ritter in einem anderen Interview mit "Entertainment Weekly": "Aber ich bin nicht annähernd so düster wie Abby - ich bin eine viel fröhlichere Person und ich denke, wenn ich wie Abby wäre, würde ich nichts fertigbringen."