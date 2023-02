Ukrainer und Ukrainerinnen können ihre Post nun mit Banksy-Briefmarken verschicken. Das Motiv kommt gut an und ist hoch politisch.

Mit besonderen Briefmarken hat die ukrainische Post die künstlerische Unterstützung des britischen Graffiti-Künstlers Banksy gegen den russischen Angriffskrieg zelebriert. Die zum ersten Jahrestag des Krieges herausgegebenen Marken zeigen eines jener Motive, die Banksy vor einigen Monaten in durch den Krieg stark zerstörten ukrainischen Orten hinterlassen hat - in diesem Fall in dem Kiewer Vorort Borodjanka.

Ein kleiner Junge wirft darauf einen ausgewachsenen Judokämpfer zu Boden, der dem russischen Präsidenten Wladimir Putin - selbst begeisterter Judokämpfer - ähnelt. Auf den Briefmarken sind auf Ukrainisch daneben die Worte "Putin, verpiss dich!" zu lesen. Einem BBC-Bericht zufolge bildeten sich zu Verkaufsbeginn der Marken Schlangen am Hauptpostamt in Kiew.