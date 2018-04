Ich stand nackt vor berühmten Kunstwerken,

kastrierte mich symbolisch

und imitierte die Venus,

der ich dieses Projekt widme.

Entschuldigen Sie, Sir!

Entschuldien Sie!

Mein Name ist Adrián Pino Olivera,

ich bin 28 Jahre alt

und ich bin ein Performance-Künstler.

Mein Stück heißt 'Project V'.

Dabei stehe ich nackt vor Malereien,

die den weiblichen Körper zeigen.

Es gibt 22 Akte in einem Zeitraum von 22 Monaten.

Ich habe im März 2017 begonnen

und werde im Dezember 2018 fertig sein.

Die Orte sind die bekanntesten Museen Europas.

Als ich mich vor der Mona Lisa auszog,

wurde ich für 24 Stunden inhaftiert.

Das war krass.

Das war das einzige Mal, dass ich aufgeben wollte.

Mein Projekt ist nicht politisch, sondern nur ästhetisch.

Ich will Schönheit vermitteln.

In der Schule wurde ich gemobbt,weil ich bin, wie ich bin. Weil ich ein Interesse für Kunst habe,

weil ich sensibler bin,

als es die Gesellschaft von einem Jungen erwartet.

Sie beleidigten mich wegen meiner Sexualität.

Sie nannten mich schwul, Schwuchtel und so weiter.

Auch über mein Aussehen lachten sie,

weil ich Akne und eine Brille hatte.

Damals habe ich den Schmerz unterdrückt.

Wegen der Aggressionen baute ich viel Spannung auf.

Jahre später bekam ich Panikattacken.

Aber daraus entwickelte ich meine Kunst,

die Schönheit und Friede dem Horror entgegenstellt.

Als ich noch in die Grundschule ging,

guckte ich in der Bibliothek in ein Buch.

Ich entdeckte das Bild Die Geburt der Venus.

Dieses Bild hinterließ Spuren in meinem Kopf.

Harmonie, Schönheit, Erinnerung, Zuneigung.

Ich fand Liebe in diesem Bild.

Und genau das benötigte ich zu dieser Zeit

und danach suche ich andauernd im Weiblichen.

Ich habe viele Hater, Menschen die mich hassen,

die mir gegenüber sehr aggressiv sind. Manche nannten mich einen pädophilen Psychopathen.

Aber viele Menschen lieben das Projekt auch.

Manche Menschen sagen mir, dass meine Performance sie sehr berührt.

Ich mag die Hater,

denn sie repräsentieren die ganzen Vorurteile

und die ganze Gewalt gegen die Menschen,

die zeigen, was die Gesellschaft unterdrückt.

Und das ist das Weibliche.

Frauen wurden schon immer unterdrückt,

genauso wie Männer, die ihre weibliche Seite zeigen.

Unsere Gesellschaft ist sexistisch und patriarchalisch.

Also wird alles, was mit der Sensibilität und Poesie

zu tun hat, kastriert und zensiert.

Ich denke, dass unsere Gesellschaft kollabieren wird,

weil der Kapitalismus die Menschheit kontrolliert.

Danach gibt es nur zwei Möglichkeiten.

Entweder fallen wir tiefer in dieses Loch

oder es gibt eine Revolution

und die Frauen übernehmen die Macht

und ich glaube, es hat schon begonnen.

Ich bin keine normale Person, denn ich habe in meinem

Leben keine normalen Entscheidungen getroffen.

Und ich bin stolz darauf.