Die serbische Performance-Künstlerin Marina Abramovic in einem Museum in Florenz - dann plötzlich der Angriff. Ein Mann schlägt Abramovic eine Leinwand über den Kopf und wird dann von Sicherheitsleuten zu Boden gerungen. Nach Angaben des Museumsdirektors blieb die Künstlerin unverletzt, habe aber den Wunsch geäußert, mit dem Angreifer zu sprechen. Sie wolle erfahren, was den Mann zu seiner Tat gebracht habe. In den Räumen der Stiftung Palazzo Strozzi wird derzeit eine Abramovic-Retrospektive gezeigt. Zum Zeitpunkt des Angriffs hatte sie gerade eine Signierstunde beendet.