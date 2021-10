Sehen Sie im Video: Das ist der Moment, als Banksys Schredder-Kunst für 19 Millionen den Besitzer wechselt. Ein halb zerfetztes Banksy-Bild mit dem Titel "Love is in the Bin" wurde am Donnerstag für einen Rekordpreis versteigert. In dem renommierten Auktionshaus Sotheby's in London kam das Werk des inzwischen weltberühmten Graffiti Künstlers aus Bristol für 16 Millionen Pfund, fast 19 Millionen Euro, unter den Hammer. Und zwar schon zum zweite Mal - Im Jahr 2018 wurde das Bild, damals noch mit dem Titel "Girl with Balloon" direkt nach seiner Versteigerung in einen im Rahmen versteckten Schredder gezogen. Banksy, dessen wahre Identität noch immer unbekannt ist, wollte mit der Aktion den Kunstmarkt kritisieren. In den Augen der Sotheby's Kunstkritiker zerstörte Banksy das Kunstwerk damit nicht etwa, sondern schuf ein neues und setzte ein Zeichen der Anti-Establishment-Kunst. Eine Überraschung für das Auktionspublikum war es trotzdem gewesen. Dementsprechend erleichtert gab sich der Auktionär Oliver Barker am Donnerstag, als er den Verkauf besiegelt hatte: "Das Werk ist immer noch da, ich kann es kaum glauben." Wer der oder die Käufer sind, wurde zunächst nicht bekannt gegeben.

Es war die wohl spektakulärste Aktion in der an Spektakeln reichen Karriere von Banksy: Soeben für etwa 1,2 Millionen Euro versteigert, zerstörte sich sein Werk "Girl with Balloon" auf Knopfdruck fast vollständig selbst. Der sagenumrankte Künstler hatte unbemerkt einen Schredder in den Rahmen eingebaut.

Die Aktion, die Banksy offenbar von langer Hand geplant hatte, schlug vor drei Jahren ein wie eine Bombe. Nun wurde das Werk erneut versteigert – in geschredderter Form, wohlgemerkt. Der Unterschied: Der Wert hat sich vervielfacht. Letztlich fällt der Hammer bei 16 Millionen Pfund (18,89 Millionen Euro), den Gesamtpreis inklusive Gebühren gibt das Londoner Auktionshaus Sotheby's mit 18,5 Millionen Pfund an. Damit bringt das Bild so viel bei einer Auktion ein wie noch kein anderes Werk des Künstlers.

Hat Banksy das Gegenteil von dem erreicht, was er bezweckte?

Doch wie ist das zu erklären? Schließlich verfestigt sich der Gedanke, der Kunstmarkt eskaliere immer weiter – damit hätte der Brite Banksy, dessen wahre Identität noch immer unbekannt ist, das Gegenteil von dem ausgelöst, was er anscheinend bezweckt hatte. Der Schredder war nämlich als Kritik am Kunstmarkt gedacht, wie der laut Sotheby's 1974 geborene Street-Art-Künstler kurz nach der Aktion auf seinem Instagram-Account darstellte. Doch stattdessen trug er zum Hype bei, benannte das Werk sogar um. "Love is in the Bin", heißt das teilweise zerstörte Bild nun offiziell. Die Liebe ist im Eimer.

Rekordsumme für geschredderte Kunst: Das von Banksy selbst zerstörte Werk "Girl with Balloon" hat bei Sotheby's die enorme Summe von 18,89 Millionen Euro erzielt. © Sotheby's / PA Media / DPA

Das Motiv ist weltweit bekannt: Ein Mädchen greift nach einem entschwebenden herzförmigen Ballon – oder hat ihn soeben losgelassen, die Deutungen gehen auseinander. Erstmals tauchte das Motiv 2002 an einer Mauer in London auf, seitdem ist es in mehreren Versionen an Wänden weltweit erschienen und wurde als Druck zigfach reproduziert. 2017 wurde "Girl with Balloon" zum beliebtesten Kunstwerk in Großbritannien gewählt – im Oktober 2018 dann die Schredder-Aktion. Vom Mädchen ist nur noch ein Teil des Kopfes zu sehen, der Ballon schwebt vor weißem Hintergrund. Der Rest des Werks schaut unten in feine Streifen geteilt aus dem Rahmen heraus. Bei Ausstellungen wollten Zehntausende das Bild sehen.

"Es muss nur Banksy draufstehen ..."

Auch die Kunstwelt war entzückt. Sotheby's feierte "Love is in the Bin" als "erstes Kunstwerk der Geschichte, das während einer Auktion live entstand". Die Zeitung "Guardian" attestierte Banksy, es handle sich um sein "größtes Werk". "Was könnte mehr wert sein als ein Banksy? Ein geschredderter Banksy!", jubelte der "Daily Telegraph". Die nicht namentlich bekannte europäische Sammlerin, die das ursprüngliche Bild für 1,04 Millionen Pfund ersteigert hatte, behielt es. Und macht nun richtig Kasse.

"Es muss nur Banksy draufstehen, und die Preise schießen in die Höhe", sagt ein Kenner des Kunstmarkts in London, der nicht namentlich genannt werden will. Bisheriger Höhepunkt: Im März erlöste Banksys ein Quadratmeter großes Bild "Game Changer", das den Einsatz von Ärzten und Pflegekräften in der Pandemie würdigt, 16,8 Millionen Pfund für die Universitätsklinik im südenglischen Southampton und andere Organisationen des englischen Gesundheitsdienstes NHS.

Anonymität befeuert den Hype

Selbst kleinere Drucke sind nicht unter einigen Zehntausend Pfund zu haben, beim Londoner Auktionshaus Bonhams ging kürzlich ein farbiger Siebdruck von "Girl with Balloon" für rund 150.000 Pfund weg. Mit seiner Anonymität trägt Banksy zum Hype bei, wie der Kunstmarkt-Kenner sagt. Tauchen neue Werke auf, wie zuletzt Mitte August an der englischen Nordseeküste, ist die Berichterstattung enorm.

Und Banksy nutzt seinen Ruhm: Zumeist sind es sozialkritische Themen, die er mit seinen Werken anspricht. Der Kunstmarkt aber scheint auch von dem unkonventionellen Künstler nicht einzufangen zu sein.