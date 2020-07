Sehen Sie im Video: Banksy bemalt Londoner U-Bahn-Zug - und hat wichtige Nachricht inmitten der Corona-Krise.





I get Lockdown, but i get up again. Er lebt nur noch zurückgezogen und scheute in letzter Zeit die Öffentlichkeit. Doch jetzt hat der Street-Art-Künstler Banksy einen Londoner U-Bahn-Zug bemalt und ein Video von seiner Aktion in den sozialen Medien hochgeladen. Mehrere Passagiere schauten ihm dabei zu, wie er seine bekannten Motive sprühte. Oft verwendete die Ratte, die unter anderem hier gegen das Fenster der U-Bahn niest. Damit will Banksy darauf hinweisen, stets eine Maske zu tragen und Rücksicht auf andere zu nehmen. Banksy, dessen wahre Identität unbekannt ist, ist zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten der modernen Kunstszene geworden, mit einer Reihe von inspirierten Werken an öffentlichen Plätzen, die Street-Art-Kunst mit aktuellen Themen verbindet.