Auf dem Instagram-Kanal von Banksy wurden am Freitag Fotos von diesem Kunstwerk veröffentlicht, das sich in der Ukraine befinden soll.

Es ist ein einfaches Motiv – und doch rührt es zu Tränen. Banksy hat der Ukraine offenbar ein Kunstwerk hinterlassen. Mitten in der Zerstörung.

Banksy hat der Ukraine einen Gruß hinterlassen und macht dem vom Krieg gezeichneten Land damit vermutlich auch ein bisschen Hoffnung. Der mysteriöse Streetart-Künstler veröffentlichte am Freitagabend auf seinem Instagram-Kanal Bilder von einem Werk auf einem zerstörten Haus, die in der stark verwüsteten Stadt Borodjanka in der Nähe von Kiew aufgenommen worden sein sollen.

Banksy schuf das Werk auf einem kriegszerstörten Haus

Das Werk zeigt auf der grauen Wand eines kriegszerstörten Hauses ein Mädchen, das scheinbar auf Trümmern einen Handstand macht. Die Veröffentlichung auf seinem Instagram-Kanal gilt traditionell als Zeichen, dass Banksy ein Werk als seines bestätigt.

Auch in der Vergangenheit ist der berühmte Streetart-Künstler bereits in Krisengebieten unterwegs gewesen, unter anderem im Westjordanland. Banksys Identität ist nach wie vor unbekannt. Bekannt wurden seine Schablonengraffitti vor einigen Jahren zunächst in London und Bristol. Manche Menschen vermuten einen Schweizer Künstler hinter ihm, andere ein Kollektiv oder eine Frau.

