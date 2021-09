Es war ein Projekt, von dem er bereits Anfang der Sechziger träumte, das nun aber erst nach seinem Tod realisiert wird: In Paris wird der historische Triumphbogen zum Kunstobjekt und nach Vorgaben des im vergangenen Jahr verstorbenen Künstlers Christo verhüllt. Das fertige Monument soll zwei Tage vor der offiziellen Eröffnung am 18. September 2021 von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eingeweiht werden. Für die Öffentlichkeit ist der verpackte Arc de Triomphe bis zum 3. Oktober zugänglich.



"Christo and Jeanne-Claude. L' Arc de Triomphe, Wrapped (Advance Edition)"

Christo and Jeanne-Claude, Wolfgang Volz, Lorenza Giovanelli, Jonathan William Henery Softcover mit Klappen, 23,5 x 29 cm, 96 Seiten

20 Euro

Die Idee, eines der Wahrzeichen der französischen Hauptstadt zu verhüllen, hatten Christo und seine Frau Jeanne-Claude bereits 1961. Drei Jahre zuvor hatten sich der Bulgare und die in Casablanca geborene Jeanne-Claude in Paris kennengelernt. Sie teilten nicht nur den selben Geburtstag, sondern auch eine unbändige Passion für Kunst.

"Als ich 1958 als junger Mann nach Paris kam, schlug ich mich mit Porträtzeichnungen prominenter Leute durch. Ich wohnte in einem kleinen Zimmer in der Nähe des Arc de Triomphe. Das Denkmal hat mich fasziniert. 1962 habe ich es verpackt, in einer Fotomontage. Ich habe nicht mehr an die Realisierung des Projekts geglaubt. Der französische Präsident hat's jetzt möglich gemacht", sagte Christo 2019 in einem Interview mit dem stern.

Christo: Verhüllung des Triumphbogens in Paris

Tatsächlich war es Emmanuel Macron, der die Realisierung des Projektes mit vorantrieb. Jahrzehntelang schlummerten Christos Skizzen in einer Schublade, die Verhüllung des Triumphbogen schien in weite Ferne gerückt. Doch 2017 starteten die Vorbereitungen für die Retrospektive "Christo und Jeanne-Claude. Paris!", die sich unter anderem mit der Verhüllung des Pont Neuf im Jahr 1985 befasste. Die fertige Ausstellung war im vergangenen Jahr im Centre Pompidou zu sehen.

Im Zuge der Planungen für die Exposition reifte in Christo der Wunsch, seine Ideen zur Verhüllung des Arc de Triomphe in die Tat umzusetzen. Doch erst sorgten nistende Turmfalken für eine Verzögerung, dann kam Corona. Schließlich starb Christo am 13. Mai 2020 in New York. Die Fertigstellung seines vor 60 Jahren entwickelten Traums konnte er nicht mehr miterleben.

Im Taschen-Verlag ist jetzt ein Bildband erschienen, der die Entstehung dieses außergewöhnlichen Kunstprojektes dokumentiert. "Christo and Jeanne-Claude. L' Arc de Triomphe, Wrapped (Advance Edition)" kostet 20 Euro.