Sehen Sie im Video: Bewegendes Zeitraffer-Video – wie sich dieses Mädchen über 20 Jahre verändert.









Manchmal vergeht die Zeit wie im Flug.





Im Fall von Lotte Hofmeester verfliegen 20 Jahre in nur fünf Minuten.





Ihr Vater, der niederländische Künstler Frans Hofmeester, filmt sie jede Woche – und das seit sie ein Baby ist.





Das Ergebnis: Ein Zeitraffervideo, in dem sie von einem Säugling zu einer jungen Frau heranwächst.





"Als Lotte geboren wurde, veränderte sie sich so schnell und ich versuchte verzweifelt die Erinnerungen am Leben zu erhalten. Alle Eltern wissen, dass der Unterschied zwischen einem zwei Tage alten Kind und einem zwei Monate alten Kind erstaunlich ist." – Frans Hofmeester in "The Guardian"





Am Ende des Zeitraffer-Clips steht der Schriftzug "Fortsetzung folgt".





Fans des Videos dürfen sich also auch in Zukunft auf neue Aufnahmen von Lotte freuen.

