"Kunstfreiheit findet ihre Grenzen": Scharfe Kritik an antisemitischen Motiven bei documenta

Kunstmesse "Kunstfreiheit findet ihre Grenzen": Scharfe Kritik an antisemitischen Motiven bei documenta

Unter anderem Claudia Roth und der Zentralrat der Juden in Deutschland haben Bildelemente, die auf der documenta ausgestellt werden, als antisemitisch bezeichnet und Konsequenzen gefordert.

Die Kunstmesse documenta in Kassel hat wegen einiger Motive scharfe Kritik auf sich gezogen. Sowohl Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) als auch der Zentralrat der Juden in Deutschland und die israelische Botschaft bezeichneten Bildelemente am Montag als antisemitisch und forderten Konsequenzen. Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, schaltete einem Medienbericht zufolge die Staatsanwaltschaft ein.

Vor Ort Naher Osten Eine Ministerreise wie ein Speed-Dating-Event: Robert Habeck zwischen Israel und Jordanien

Kritik an der documenta

"Die Menschenwürde, der Schutz gegen Antisemitismus wie auch gegen Rassismus und jede Form der Menschenfeindlichkeit sind die Grundlagen unseres Zusammenlebens, und hier findet auch die Kunstfreiheit ihre Grenzen", erklärte Roth am Montag in Berlin. Die documenta müsse das "umgehend gegenüber den Kuratoren und Künstlern deutlich machen und die notwendigen Konsequenzen ziehen."

Die Kritik entzündete sich vor allem an einem Werk des indonesischen Kunstkollektivs Taring Padi. Dort seien eindeutig antisemitische Motive verwendet worden, erklärte der Zentralrat.

Beck sagte am Montag der "Bild", durch die "Darstellung von Juden- und Mossad-Säuen wird unmittelbar auch der Geltungs- und Achtungsanspruch eines jeden in Deutschland lebenden Juden angegriffen". Die Identifizierung eines Juden mit Kippa und Hut, markiert mit einer SS-Rune, verteufle Juden generell. Er habe sich entschieden, die Sache der Staatsanwaltschaft in Berlin und Kassel zur Prüfung vorzulegen.

"Euer Ehren" Sebastian Koch als Richter auf Abwegen: Dieses Remake ist so gut wie seine Vorbilder 1 von 11 Zurück Weiter Zurück Weiter Aus Sorge um seinem Sohn gerät Michael Jacobi (Sebastian Koch, r) auf die schiefe Bahn. Alles, was der alleinerziehende Vater im Laufe der sechs Folgen von "Euer Ehren" macht, geschieht aus Liebe zu Julian (Taddeo Kufus). Die ARD zeigt diese hochspannende Serie am 9. und 10. April im TV, alle Episoden gibt es bereits jetzt in der Mediathek Mehr

Kunstfreiheit hat Grenzen

Zentralratspräsident Josef Schuster erklärte: "Kunstfreiheit endet dort, wo Menschenfeindlichkeit beginnt." Auf der documenta sei diese rote Linie überschritten worden. Die Verantwortlichen müssten ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und Konsequenzen ziehen.

Hessens Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) teilte mit, auch ihr Eindruck sei, "dass hier eine antisemitische Bildsprache vorliegt". Sie habe für eine schnellstmögliche Klärung Kontakt zur Generaldirektorin der documenta aufgenommen.

Die israelische Botschaft erklärte, die in einigen Exponaten gezeigten Elemente "erinnern an die Propaganda von Goebbels und seinen Handlangern in dunklen Zeiten der deutschen Geschichte". Alle roten Linien seien "nicht nur überschritten, sie sind zertrümmert worden".

Existenzrecht Israels

Schon im Vorfeld der Ausstellung war deren Organisation vor allem wegen des Umgangs mit Israel kontrovers diskutiert worden. Kritik gab es besonders an dem indonesischen Kunstkollektiv Ruangrupa, dem die künstlerische Leitung übertragen worden war. Ruangrupa wurde vorgeworfen, für die documenta Organisationen einzubeziehen, die das Existenzrecht Israels infrage stellten oder einen Boykott des Landes unterstützten.

Bundespräsident Steinmeier sagte in seiner Rede zur Eröffnung, dass er lange gezweifelt habe, ob er die Ansprache überhaupt halten solle. "Denn so berechtigt manche Kritik an der israelischen Politik, etwa dem Siedlungsbau, ist", die Anerkennung der israelischen Staatlichkeit sei "bei uns Grundlage und Voraussetzung der Debatte".

Endingen-Lengnau im Aargau Jüdischer Kulturweg in der Schweiz: Wo eine Synagogen-Uhr die Stunden schlägt 1 von 15 Zurück Weiter Zurück Weiter Bild 1 von 15 der Fotostrecke zum Klicken Die Endingener Synagoge aus dem Jahre 1852. Damals gab es mit 1000 Gemeindemitgliedern mehr Juden als Christen in dem Dorf, das nordwestlich von Zürich im Kanton Aargau liegt. Mehr

Zudem nannte es Steinmeier verstörend, wenn "neuerdings häufiger Vertreter des globalen Südens sich weigern, an Veranstaltungen, an Konferenzen oder Festivals teilzunehmen, an denen jüdische Israelis teilnehmen". In diesem Zusammenhang falle es auf, dass "auf dieser bedeutenden Ausstellung zeitgenössischer Kunst wohl keine jüdischen Künstlerinnen oder Künstler aus Israel vertreten sind".

Auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, kritisierte schon am Wochenende die Verantwortlichen der documenta. Es sei ihnen nicht gelungen, gegen die Ausstellung erhobene Antisemitismusvorwürfe "in glaubwürdiger Weise auszuräumen", sagte Klein der "Bild am Sonntag". Er teile die kritische Einschätzung des Bundespräsidenten. "Es kann nicht sein, dass Antisemitismus Teil des von der öffentlichen Hand geförderten künstlerischen Diskurses in Deutschland ist."