Bei dem Einbruch in das Historische Grüne Gewölbe in Dresden am frühen Montagmorgen sind drei Juwelengarnituren aus dem 18. Jahrhundert entwendet worden. Es seien eine Brillantengarnitur und zwei Diamantengarnituren gezielt aus einer Vitrine gestohlen worden, sagte die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen, Marion Ackermann, am Montag vor Journalisten. Ob die drei Garnituren vollständig gestohlen wurden, könne sie noch nicht sagen, weil die Spurensicherung noch vor Ort sei.

Ein genauer finanzieller Schaden lasse sich nicht beziffern, sagte Ackermann. "Wir können es gar nicht in einem Wert auflösen, da es unverkäuflich ist – es gibt keinen finanziellen Wert, mit dem wir arbeiten." Ackermann sagte, der Materialwert der Schmuckstücke sei an sich nicht so hoch zu bewerten; der Wert liege darin, dass die Ensembles komplett seien – diese seien, so der Direktor des Grünen Gewölbes, Dirk Syndram, in ganz Europa einzigartig, "eine Art Weltkulturerbe". Laut Polizei gingen die Täter "zielgerichtet" auf die Vitrine mit den Schmuckstücken zu und zertrümmerten diese.

Grünes Gewölbe: Täter müssen klein und wendig sein

Die Täter sind auf der Flucht, es gibt laut Polizei "bisher keinen Fahndungserfolg" zu vermelden. Der Chef der Kriminalpolizei, Volker Lange, ergänzte, auf Videos aus dem Inneren des Gebäudes seien zwei Einbrecher im sogenannten Juwelenraum zu sehen. Es könne aber weitere Beteiligte geben. Die Videos werden derzeit ausgewertet. Die beiden Täter müssen laut ersten Vermutungen sehr klein und wendig gewesen sein, da sie durch ein sehr kleines Fenster eingestiegen und dort auch wieder ausgestiegen sein müssen. An dem Fenster wurde die Einsenvergitterung entfernt und die Scheibe eingeschlagen. Dann seien die Verdächtigen zielgerichtet auf die Vitrinen zugegangen.

Möglicherweise seien die Täter mit einem Auto geflüchtet, sagte Lange. Laut Polizeipräsident Jörg Kubiessa fahndeten bereits wenige Minuten nach der Einbruchsmeldung 16 Streifenwagen nach den Verdächtigen. Zudem wurden kurz darauf die an Dresden grenzenden Polizeibezirke, die Polizei in Brandenburg und die Bundespolizei informiert. Allerdings benötige man kaum vier Minuten, um von der Nähe des Tatorts in Richtung Autobahn unterwegs zu sein.

Raub innerhalb von nur fünf Minuten?

Fragen richten sich auf die Sicherung des Grünen Gewölbes. Laut der Chefin der staatlichen Kunstsammlungen Ackermann ist der Sicherheitsdienst rund um die Uhr besetzt. Der Alarm um 4.59 Uhr sei sofort nach Erkennen der Tat ausgelöst worden, nur fünf Minuten später war laut Polizei bereits der erste Streifenwagen vor Ort. Ob sich der Raub in diesen wenigen Minuten abgespielt habe, ist laut Polizei bisher noch nicht klar.

Laut Ackermann sind Sicherheitsleute nicht zum Ort des Einbruchs gegangen, denn, so Ackermann: "Das ist das Prinzip in allen Museen der Welt: Menschenleben gehen vor Erhalt der Kunst." Einzugreifen sei nach einem Alarm Sache der Polizei. Die Vitrinen waren laut Polizei durch Sicherheitsglas geschützt, unklar ist, wieso die Täter dieses scheinbar mühelos zerstören und die Ensembles, die laut Gewölbe-Direktor Syndram aus 37 bis 40 Einzelteilen in zwei Fällen bzw. etwa 20 Einzelteilen im dritten Fall bestehen, entwenden konnten.