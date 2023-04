Mit Programmen wie Dall-E oder Midjourney entstehen am Bildschirm in Windeseile Bilder. Künstliche Intelligenz macht's möglich. (Symbolbild)

von Katharina Brenner-Meyer Boris Eldagsen gewann bei den renommierten Sony World Photography Awards 2023 in der Kategorie "Kreativ" den ersten Platz. Sein preisgekröntes Foto hat er mit künstlicher Intelligenz erstellt. Jetzt lehnt er die Auszeichnung ab. Und verbindet eine Botschaft damit.

Das Doppelporträt zeigt zwei Frauen. Diese Frauen haben nie existiert. Eine Künstliche Intelligenz hat sie erschaffen. Trotzdem hat der der deutsche Fotokünstler Boris Eldagsen mit seinem Bild "The Electrician" bei den Sony World Photography Awards 2023 (SWPA) den ersten Platz in der Kategorie "Kreativ" gemacht. Bilder, so nennt Eldagsen diese Werke, nicht Fotografien, wie er im Gespräch mit "GEO" Ende März ausführte. Das Fotografische werde nur als visuelle Sprache verwendet. Die Ästhetik des preisgekröntes Bildes erinnert an Fotos aus den 1940er Jahren.

Drei große Bildgeneratoren gebe es derzeit, mit denen arbeite er, so Eldagsen. Er füttert diese Programme mit Arbeitsanweisungen, auf Grundlage seiner Prompts erstellt die Künstliche Intelligenz dann Bilder. Zwei bis drei Tage arbeite er jeweils an einem.

Die Verantwortlichen der World Photography Awards wussten, dass es sich bei "The Electrician" nicht um ein Foto im klassischen Sinne handelt. Er habe bereits bei der Einreichung auf seiner Website darauf hingewiesen, sagte er "Geo". Ein Sprecher der World Photography Organisation bestätigte dem "Guardian", Eldagsen habe die "Co-Kreation" des Bildes mithilfe von KI bestätigt, bevor er als Gewinner bekannt gegeben wurde. Warum aber bei einem Fotowettbewerb Bilder akzeptieren, die keine Fotos sind? In der kreativen Kategorie des offenen Wettbewerbs seien verschiedene experimentelle Ansätze der Bildgestaltung willkommen, von Cyanotypien und Rayographien bis hin zu modernsten digitalen Verfahren, so die Organisation laut "Guardian". Nach den von Eldagsen gegebenen Zusicherungen sei die Organisation der Meinung, dass sein Beitrag die Kriterien für diese Kategorie erfülle.

Welche Bilder sollten bei einem Fotowettbewerb zugelassen sein?

Vor wenigen Tagen verweigerte Boris Eldagsen nun aber bei der Verleihung der Sony World Photography Awards die Auszeichnung. Bei Instagram schrieb er dazu: "KI-Bilder und Fotografie sollten bei einem Preis wie diesem nicht miteinander konkurrieren. Es handelt sich um unterschiedliche Dinge. KI ist keine Fotografie. Deshalb werde ich den Preis nicht annehmen."

Fantasie-Tiere Paprigei und Taubergine: Aus lustigen Wortspielen entstehen bunte Gemüsevögel 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Den Wellenrettich habe sich der Partner von Sarah Heuzeroth eines morgens völlig überraschend am Frühstückstisch ausgedacht. Im Nachhinein hätten die beiden nicht mehr rekonstruieren können, wie es dazu gekommen ist. Das Fantasie-Tierchen wurde der erste Gemüsevogel. Die Illustratorin teilte das Bild bei Instagram. "Weil die Resonanz so groß und es so lustig war, überlegte ich mir weitere Gemüsevögel – und konnte gar nicht mehr aufhören", erzählt sie. Mehr

Er habe sich als "freches Äffchen" beworben, um herauszufinden, ob die Wettbewerbe für KI-Bilder vorbereitet sind, um teilzunehmen. Eldagsens Fazit: "Das sind sie nicht." Die Fotowelt brauche eine offene Diskussion. "Eine Diskussion darüber, was wir als Fotografie ansehen wollen und was nicht".

In seinem Post bei Instagram richtet sich der Künstler auch direkt an die Betrachter: "Wie viele von Ihnen wussten oder vermuteten, dass sie von einer künstlichen Intelligenz erzeugt wurde? Irgendetwas daran fühlt sich nicht richtig an, oder?"

Künstliche Intelligenz stellt nicht nur die Foto- und Kunstwelt vor Fragen, sondern auch die Musikwelt. Nach Bildern geistern jetzt auch täuschend echte Songs mit den Stimmen von Drake, Jay-Z und Co. durchs Netz. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Quellen: Instagram, Guardian, Boris Eldagsen, Geo

Quiz: Erkennen Sie, welches Bild aus der KI stammt?

Bildgeneratoren wie Midjourney, die mit künstlicher Intelligenz erstaunlich realistische Ergebnisse erzielen, sorgen für Aufsehen. Im stern-Quiz können Sie überprüfen, ob Sie den Unterschied erkennen.