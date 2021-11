In Lowestoft sprühte Banksy ein sandburgbauendes Kind an eine Wand

Im englischen Lowestoft hatten sich die rund 73.000 Einwohner über ein Banksy-Werk in der Innenstadt gefreut. Bis der Besitzer des Gebäudes, an dessen Wand es gemalt war, es entfernen ließ.

Aufruhr im englischen Küstenstädtchen Lowestoft: Die Bewohner des beliebten Badeortes in Suffolk, an der Ostküste der britischen Insel, sind empört, nachdem ein Mann eine Wand aus einem Gebäude entfernte. Zwar gehörte das Gebäude, ein Elektrofachgeschäft, ihm, allerdings hatten sich alle Stadtbewohner bislang an dem Anblick erfreut – denn im August hatte Graffiti-Künstler Banksy darauf ein kleines Kunstwerk hinterlassen.

Der geheimnisvolle Street-Art-Künstler war im Sommer auf der "Great British Spraycation" – er hinterließ an mehreren Stellen in der Region Bilder, oft gesellschaftskritische. Am Elektrogeschäft in Lowestoft war ein Kind zu sehen, das in typischer Strandmontur – kurze Hose, T-Shirt, Sonnenhut – mit einer Schaufel eine Sandburg baut. Am anderen Ende der Schaufel befindet sich jedoch ein Brecheisen, mit dem das Kind die öden, grauen Asphaltsteine des tatsächlich vor der Mauer befindlichen Gehwegs herausbricht.

Die Menschen hatten sich über das Banksy-Bild gefreut

Die Bewohner von Lowestoft waren stolz auf "ihren" Banksy. Noch stolzer war aber offenbar der Besitzer des Gebäudes, der das Bild schnell mit einem Rahmen und einer durchsichtigen Abdeckung schützen ließ. Nun kamen unangekündigt Bagger und Lieferwagen, Arbeiter trennten das Mauerstück heraus und brachten es weg – wohin, das will der Hausbesitzer nicht verraten. Es handele um einen sicheren, geheimen Ort. Auch, was genau er mit dem Kunstwerk vorhat, sagte er nicht. Anwohner gehen aber davon aus, dass es gewinnbringend versteigert werden soll.

Die Menschen in Lowestoft sind wütend. "Der gierige Idiot von Hausbesitzer hat dein Werk aus einem Gebäude in der Innenstadt von Lowestoft herausgeschnitten", schrieb ein Mann Banksy auf Instagram. Die englische Zeitung "Metro" zitiert weitere Anwohner, die den Vorgang "gierig, ahnungslos und respektlos" finden. Eine Frau findet: "Das ist ein Witz und hätte nicht erlaubt werden sollen." Nun klafft ein Loch in dem Gebäude, auf dem vorher viele Menschen ein Kunstwerk bestaunen konnten. In der Tat ein schlechter Tausch.

Quellen: "Metro", Instagram

