"Christo and Jeanne-Claude"

Idealisten in ihren Konzepten, Realisten in deren Ausführung: Hatten Jeanne-Claude und Christo eine neue Idee, nahmen sie sämtliche Schwierigkeiten in Kauf, um sie umzusetzen. Ihre Kunst, die oft jahre-, manchmal jahrzehntelange Planung brauchte, war selten länger als 14 Tage zu sehen. Eintritt verlangte das Paar nie, es finanzierte seine Projekte selbst. Hier stehen die beiden Künstler 2005 im New Yorker Central Park vor ihrem Werk "The Gates". New York war ab 1964 ihre Heimat geworden.

