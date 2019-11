Beim Kunstraub im Grünen Gewölbe in Dresden ist nach Angaben der Museumsleitung nicht so viel gestohlen worden wie zunächst befürchtet. "Zum Glück sind noch mehr Stücke da als zu erwarten war", sagte die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Monika Ackermann, am Dienstag vor Journalisten. Die Vitrinen seien in einem fürchterlichen Zustand, ergänzte der Direktor des Grünen Gewölbes, Dirk Syndram, und sagte: "Erleichtert sehen Sie mich nicht, aber auch nicht ganz so frustriert wie gestern." Die Rückmeldung der Polizei, dass die Vitrinen leer seien, habe sich so nicht bestätigt. Ackermann: "Die Diebe haben in der Dunkelheit vieles übersehen."

Fragen wirft allerdings das Sicherheitskonzept im Residenzschloss auf. Obwohl laut dem Verwaltungs- und dem Sicherheitschef der Staatlichen Kunstsammlungen die Sicherheitsmaßnahmen gegriffen hätten, konnte es den Tätern gelingen, in die Ausstellungsräume zu gelangen und auch mit Beute wieder zu fliehen - wie die Videoaufzeichnungen zeigen, dies praktisch unter den Augen des Sicherheitspersonals. Ob die Sicherheitsvorkehrungen in den Außenanlagen ausreichend waren, wird nach Darstellung der Museumsverantwortlichen aktuell noch von der Polizei untersucht. Grundsätzlich werde alles für die Sicherheit der Staatlichen Kunstsammlungen getan. Laut Monika Ackermann werden derzeit jährlich acht Millionen Euro dafür aufgewendet. Sowohl Mittel als auch Personal würden kontinuierlich aufgestockt; die Wachleute seien erstklassig geschult.

Grünes Gewölbe: Polizei über 110 verständigt

Verwaltungschef Dirk Burghardt verteidigte das Vorgehen des Sicherheitspersonals während des Einbruchs. Einer der beiden Wachleute habe sich dafür entschieden, die 110 zu wählen und nicht den Alarmknopf zu drücken. Dieser signalisiere nur, dass etwas nicht in Ordnung sei. Am Telefon konnte der Sicherheitsmann dagegen gleich schildern, was und wo etwas auf dem großen Gelände passiere. Dank des direkten Drahts zur Polizei habe das Gespräch gleich aufgezeichnet werden können. Innerhalb "kürzester Zeit" hat es laut Burghardt drei Alarmierungen gegeben, zudem habe einer der beiden Täter mit "brachialer Gewalt" auf die Vitrine eingeschlagen. Angesichts dieser Situation habe sich der zuständige Wachmann dafür entschieden, nicht zum Tatort zu gehen, sondern die Polizei am Diensteingang in Empfang zu nehmen und zum Tatort zu leiten.

"Das Sicherheitskonzept ist auf intensivste Weise abgestimmt", betonte Ackermann. Nach dem Einbruch ins Grüne Gewölbe müsse das Konzept aber nochmals überprüft werden. Zugleich betonte die Generaldirektorin: "Unser Hauptziel sollte es jetzt sein, die geraubten Werke zurückzubekommen." Fragen nach persönlichen Konsequenzen der Museumsleitung aufgrund des Raubs blieben unbeantwortet.

Bilder vom Diebesgut veröffentlicht: Polizei sucht Täter von Dresden – und diese kostbaren Juwelen Fullscreen

Kunstraub: Weißes Pulver auf Perlenketten

Was die Beute betrifft, "sind die kleineren Teile alle erhalten geblieben", berichtete Gewölbe-Direktor Syndram nach einer ersten Besichtigung des Tatorts. Die Einbrecher hätten offenkundig Spuren mit Feuerlöschpulver verwischen wollen. Davon seien beispielsweise die äußerst wertvollen Perlenketten der Königin betroffen, die beide glücklicherweise zurückgelassen worden seien. Es müsse nun geschaut werden, "wie sie das überstanden haben". Zur geplünderten Vitrine meinte Syndram: "Sie ist ein Kampffeld. Wir müssen schauen, wie wir sie auch wieder zum Glanz bringen können."

Laut der Bestandsaufnahme von Syndram wurden die Ensembles, die vor allem in ihrer Gesamtheit kulturhistorisch unschätzbar wertvoll seien, auseinandergerissen. Wichtige Stücke der Brilliantgarnitur seien den Tätern in die Hände gefallen. Allerdings hätten die Diebe den prachtvollen Hofdegen zurückgelassen - er sei wohl in der Eile nicht in Reichweite gewesen. Neben den Perlenketten seien auch weitere größere Stücke aus den Juwelen-Ensembles nicht gestohlen, aber womöglich beschädigt worden. Das lasse sich, so Syndram, aber wieder "hinbiegen". Den größten Schaden richteten die Diebe wohl in der Diamantrautengarnitur an. Dabei handele es sich um das Ensemble mit dem materiell vergleichweise geringsten Wert. Wegen der historischen Schleifmethoden seien hier die Edelsteine nicht so wertvoll; zudem sei ein Umschleifen auf heutige Standards entweder nicht möglich oder kaum lohnend, so Syndram.