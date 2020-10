Es hing 60 Jahre in einem New Yorker Wohnzimmer: Eine Besucherin des Metropolitan Museum in New York sorgt für eine Sensation. Sie erkannte ein als verschollen geglaubtes Gemälde – über dem Sofa ihrer Freundin.

Das Metropiltan Museum in New York zeigt derzeit Bilder von Jacob Lawrence. Gleich mehrere Gemälde des afroamerikanischen Künstlers gelten als verschollen – auch fünf Stücke aus der in den 50er Jahren entstanden Serie "Struggle: From the History of the American People". Doch ein Bild konnte nun gefunden werden. Kurios: Es hing nur einige hundert Meter vom Museum entfernt in einem Wohnzimmer.

Zu verdanken ist der Fund einer aufmerksamen Besucherin. Sie erkannte das vermisste Gemälde, das auf einem Foto gezeigt wurde. Sie glaubte, das Bild bei ihrer Freundin im Wohnzimmer gesehen zu haben – und lag damit richtig. Das Kunstwerk hing tatsächlich in der Privatwohnung an der New Yorker Upper West Side, nur einen Katzensprung vom "Met" entfernt.

Die Besitzerin erklärte, das Gemälde vor über 60 Jahren gemeinsam mit ihrem Mann bei einer Benefizveranstaltung für verhältnismäßig wenig Geld ersteigert zu haben. Sie sei damals 27 Jahre alt gewesen. Über den tatsächlichen Wert wusste die Frau nicht Bescheid.

Besitzerin stellt Gemälde zur Verfügung

"Eine Freundin hat sich die Ausstellung angesehen und gesagt: 'Da ist ein weißer Fleck an der Wand und ich glaube, da gehört dein Bild hin'", sagte die Frau der "New York Times". Sie habe sich dazu entschlossen, das Gemälde dem Museum als Leihgabe zur Verfügung zu stellen. "Ich hatte das Gefühl, ich schulde es sowohl dem Künstler als auch dem Met, dass ich erlaube, dass das Bild gezeigt wird."

Das Metropolitan Museum bestätigte die Echtheit des Gemäldes und zeigt das Stück inzwischen in seiner Ausstellung. "Eine Entdeckung von dieser Bedeutung in der modernen Kunst ist rar", sagte der österreichische Direktor des Metropolitan Museum, Max Hollein. "Und es ist aufregend, dass eine lokale Besucherin dafür verantwortlich ist."

Vier weitere Gemälde von Lawrence bleiben weiter verschwunden. Aber wer weiß, vielleicht hängen sie in Wohnzimmern – irgendwo auf der Welt.