Sehen Sie im Video: "Adam und Eva haben es vermasselt" – Künstler bemalen 45 Nacktmodels in New York.









Dutzende Menschen hielten am Sonntag in New York einen nackten und bunten Protest gegen vorherrschende Schönheitsideale ab. Am sogenannten "Bodypainting-Day" kamen 26 Künstlerinnen und Künstler sowie 45 Models zusammen, um den menschlichen Körper in all seiner Vielfalt zu feiern. Veranstalter und Chef des Bodypainting-Tags Andy Golub: "Die Idee dieses Events ist es, den freien Ausdruck und die Akzeptanz aller Menschen zu fördern. Ich denke, dass die Welt manchmal sehr gespalten sein kann. Und hiermit wollen wir zeigen, wie rücksichtsvoll, liebevoll und vereint wir alle sein können." Die Teilnehmenden kommen aus den unterschiedlichsten Brachen und kennen sich zum Teil nicht. Sie sehen sich als Teil der "Body-Positivity"-Bewegung, die sich für die Abschaffung unrealistischer und diskriminierender Schönheitsideale einsetzt. Musikerin Shira und Sexualpädagogin Niki Davis finden: "Dass Nacktheit hier zu einer normalen Sache wird und etwas sein kann, das nicht zwingend sexuell sein muss." "Genau. Nur weil wir einige Menschen nicht davon abhalten können, sexuelle Gedanken zu haben, wenn sie menschliche Körper sehen, heißt es ja nicht, dass alle so sind und alle das Gefühl haben müssen, sich zu bekleiden." "Genau, nur wegen ein paar unangenehmen Menschen." "Ich finde es schön, dass die Menschen aus sich rauskommen und so sein können, wie sie eigentlich sein sollten. Wissen Sie, Gott hat uns nackt erschaffen und was dann passierte, war, dass Adam und Eva es vermasselten und anfingen, sich anzuziehen, sobald sie verheiratet waren. Es ergibt keinen Sinn." "Das Thema in diesem Jahr ist Widerstand. Es ist wichtig zu zeigen, dass sich New York City dahingehend bessert und mehr Widerstand zeigt. Ich bin jetzt schon zum sechsten Mal dabei, und jedes Mal ist es ein Riesenspaß" ,sagten der Skulpteur Gregory Valentine und Architekt Rocket Osborne. Eine bunt gemischte Gruppe wie diese gibt es im Rahmen des Bodypainting-Tags in mehreren Städten der Welt. Laut Veranstalter Golub gab es bereits Events in San Francisco, Amsterdam, Berlin und Brüssel.

Mehr