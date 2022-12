Sehen Sie im Video: Optische Täuschung: In diesem Raum verändert sich etwas, aber bekommen Sie es mit?













































Schauen Sie sich dieses Video ganz in Ruhe an.





Haben Sie eine Veränderung feststellen können? Tatsächlich verändert sich ein Großteil der im Raum befindlichen Gegenstände.

Der Beweis: Vergleicht man das Startbild mit dem Ende des Videos, ist der Unterschied deutlich zu erkennen.





Die "Changing Room Illusion" zeigt ein Phänomen der optischen Täuschung. Treten Veränderungen sehr schleichend auf, ist man kaum in der Lage, diese wahrzunehmen.





Und genau das macht Michael A. Cohen mit seiner eindrucksvollen Raum-Illusion. Er verändert allmählich eine Vielzahl an Objekten im Raum, ohne dass der Betrachter es bemerkt.





Mit seiner beeindruckenden Illusion gewinnt er den zweiten Platz des "Best Illusion of The Year Contest 2021". Der jährliche Wettbewerb ist ein Fest der Illusionen und Wahrnehmungen – geschaffen durch die Kreativität der weltbesten Illusionskünstler.

Auf der Webseite sind viele weitere Illusionswerke zu finden.

Täuschungen, wie diese, die einen immer wieder zum Verblüffen bringen.





