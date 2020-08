Sehen Sie im Video: Video von 11-jährigem Tänzer geht viral – dann geht sein größter Traum in Erfüllung.





Gefilmt wurde er von seinem Lehrer, Daniel Ajala Owosen der in Lagos die "Leap of Dance Academy" gegründet hat. Was weder Anthony noch sein Lehrer zu diesem Zeitpunkt wissen, das Video der Trainingsstunde im Regen wird viral gehen und dem jungen Tänzer seinen größten Traum erfüllen. Nutzer im Internet überschlagen sich mit Lob, doch es ist die künstlerische Leiterin der New Yorker ABT Jacqueline Kennedy Onassis School of Dance, die Anthony ein konkretes Angebot macht. Sie hat dem jungen Talent ein Stipendium für einen dreiwöchigen Intensivkurs angeboten. Außerdem erhält der Lehrer von der renommierten Schule einen zweiwöchigen Lehrgang. Madu ist einer von 12 Schülern der „Leap of Dance Academy“, die jungen Talenten kostenlos Ballettunterricht anbietet.

