Sein Markenzeichen ist die Banane: Seit Jahrzehnten sprüht der Künstler Thomas Baumgärtel das an Andy Warhol angelehnte Symbol an die Eingänge von Museen und Galerien. Immer wieder verarbeitet er die Frucht auch in Kunstwerken. Er malte den US-Präsidenten Donald Trump mit einer Banane im Mund.

Vor zwei Jahren fertigte er in Solidarität mit Jan Böhmermann und seinem "Schmähgedicht" ein Bild an, das den türkischen Präsidenten Erdogan mit heruntergezogener Hose und einer Banane in seinem Hintern zeigt. Bereits damals bekam er massive Drohungen von Erdogan-Anhängern und stand eine Weile unter Polizeischutz.

Thomas Baumgärtel: "Türkischer Diktator"

Davon hat sich der Künstler jedoch nicht einschüchtern lassen. Er fertige ein weiteres Bild mit Erdogan und der Banane an und nannte es "Türkischer Diktator". Das Werk ist auf der gerade stattfindenden Art Karlsruhe zu sehen. Besser gesagt: Es war zu sehen.

Was sich auf der Kunstmesse abspielte, schildert Galerist Michael Oess im Gespräch mit dem stern so: Ein Mann habe sich in aggressivem Ton über das Bild beschwert. Dann seien zwei Frauen dazu gekommen. Sie hätten ihn dazu bedrängt, das Bild abzuhängen. Oess spricht von einer "konzertierten Aktion".

Zwar war Polizei in der Halle zugegen, doch der Galerist fühlte sich von den drei Besuchern bedroht. Man habe sein Foto und wisse wie er aussehe, soll die Gruppe, die ihn bedrängte, Oess zufolge gesagt haben. "Das wird Ihnen nicht guttun."

Störenfried gilt als Erdogan-Anhänger

Bei dem Mann handelt es sich um den in der Schweiz lebenden türkischen Journalisten Mehmet Cek, ein Erdogan-Anhänger, über den der Schweizer "Tagesanzeiger" schreibt, er sei "für Hetztiraden bekannt". In einem Facebook-Video erklärt er, was ihn an dem Bild stört. Die türkische Flagge und der türkische Präsident würden verunglimpft. Er habe zahlreiche deutsche Bürger gefragt, ob das Bild Kunst oder Provokation sei - alle hielten es für Provokation.

Der Galerist hat schließlich nachgegeben, auch um die Sicherheit aller nicht zu gefährden, wie er dem stern sagt. "Traurig ist es schon", letztlich hat Oess aber eine Abwägung vorgenommen und das Bild abgehängt.

Ohne jedoch mit dem Künstler Thomas Baumgärtel Rücksprache zu nehmen. Der erfuhr erst auf Twitter, dass sein Werk abgehängt wurde. Aus Empörung trennte sich Baumgärtel von dem Galeristen, mit dem er rund 20 Jahre zusammengearbeitet hat.

Im Gespräch mit dem stern ist Baumgärtel die Wut anzumerken. Der 57-Jährige spricht von Zensur und sieht die Kunst- und Meinungsfreiheit bedroht. "Alle haben den Schwanz eingezogen", sagt der in Köln lebende Maler. Von der Messeleitung erwartet er, sie solle sich mit dem Künstler solidarisch erklären. "Wenn die Kunstszene nicht zusammenhält, können wir wirklich alle dicht machen."

Die Art Karlsruhe drückt sich jedoch zunächst um eine klare Stellungnahme herum. Es sei "auf seinem Stand zu Diskussionen zwischen Besuchern im Zusammenhang mit dem Bild gekommen", sagt eine Pressesprecherin auf Anfrage des stern. "Prinzipiell sind die Galeristen dafür verantwortlich, was auf ihren Ständen gezeigt wird."

Das Bild wurde verkauft

Auf Nachfrage kann man sich immerhin zu diesem Satz durchringen: "Natürlich ist uns das nicht Recht, wenn eine Minderheit erzwingt, dass Bilder abgehängt werden." Man habe dem Galeristen Schutz angeboten, die Entscheidung das Bild abzuhängen, habe der eigenmächtig getroffen.

Für Baumgärtel bleibt die bittere Erkenntnis, dass eine kleine, laute Minderheit darüber bestimmt, welche Kunst im öffentlichen Raum gezeigt wird und welche nicht. Und dass es niemanden gegeben hat, der sich in der Lage sah, sie davon abzuhalten.

Immerhin: Das Bild "Türkischer Diktator" wurde für 5.900 Euro verkauft. Laut Oess erstand es ein privater Sammler. Es ist also nicht damit zu rechnen, dass es bald wieder in der Öffentlichkeit auftaucht.