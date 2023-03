Sehen Sie im Video: Jeden Tag ein Foto: So verändert sich dieser Mann innerhalb von 30 Jahren.













Das ist Cory McLeod aus Großbritannien – kurz nach seiner Geburt 1991.

Und das ist Cory 30 Jahre später.





Dazwischen liegen rund 11.000 Fotos, die Cory zu einem achteinhalbminütigen Video zusammengeschnitten hat.





Das Timelapse-Video seiner ersten 21 Jahre erreichte mehr als sechs Millionen Aufrufe auf Youtube.





Zu verdanken hat er es seinem Vater Ian McLeod, der seit Corys Geburt jeden Tag ein Foto von ihm machte. Und das mit großer Leidenschaft. Der hartnäckige Vater ließ sogar Corys Lehrer auf Schulausflügen Fotos machen oder weckte den kleinen Jungen nachts auf, wenn sie an diesem Tag vergessen hatten, eine Aufnahme zu machen.





„Offensichtlich hatte ich in den ersten paar Jahren keine Wahl, aber als ich ein Teenager wurde, wurde es wirklich nervig, weil nur er die Vision sah“, erzählt Cory gegenüber SWNS.





Ursprünglich wollte Ian ein Daumenkino der ersten Lebensjahre seines Sohnes machen. Doch dann führte er seine Idee ins digitale Zeitalter fort.

Als Cory schließlich das Haus verließ, um zur Universität zu gehen und anschließend zu reisen, nahm er das Zepter selbst in die Hand. Mit seinem Handy machte er jeden Tag ein Selfie.





Vergleichsweise kleine Zeiträume fehlen im Timelapse-Video: Darunter sind Bilder eines ganzen Monats, die verloren gingen, als der Film in Ians Analog-Kamera nicht richtig gespult wurde. Und bei einer anderen Gelegenheit wurde die Kamera während eines Familienurlaubs in Chile samt Fotos gestohlen. Doch bis auf diese wenigen Tage, hat Cory nun eine Erinnerung, die sonst wohl kaum jemand von sich haben dürfte. 30 Jahre in achteinhalb Minuten.





Der Business Development Manager lebt mittlerweile in Dubai und ist bereits 2021 30 Jahre alt geworden. Doch erst jetzt veröffentlicht er das einzigartige Video. Corys Plan ist es, das Videoprojekt bis zu seinem Tod fortzusetzen. Er hofft, dass der kurze Film die Menschen bewegt und sie dazu inspiriert, über ihr Leben in einer anderen Art und Weise nachzudenken.

