Volles Haus am roten Teppich: US-Filmstar Kurt Russell (67, "Guardians of the Galaxy Vol. 2") und seine langjährige Lebensgefährtin, Oscar-Preisträgerin Goldie Hawn (72, "Die Kaktusblüte"), feierten am Montag die Premiere seines neuen Netflix-Films "The Christmas Chronicles" in Los Angeles. Doch nicht nur die beiden gaben sich die Ehre, zur Unterstützung hatten sie fast die komplette Familie dabei.

So war der gemeinsame Sohn, Schauspieler Wyatt Russell (32, "The Woman in the Window"), mit seiner Freundin, Schauspielerin Meredith Hagner (31, "The Oath"), am Start. Außerdem leistete den beiden Goldie Hawns Sohn, Schauspieler Oliver Hudson (42, "Scream Queens"), sogar mit seiner kompletten Familie Gesellschaft. Mit dabei waren seine Ehefrau (seit 2006), Schauspielerin Erinn Bartlett (45, " How I Met Your Mother"), sowie die beiden gemeinsamen Söhne Wilder (11) und Bodhi (8) und Töchterchen Rio (5).

Kate Hudson fehlte

Nicht vor Ort war dagegen Hawns Tochter, Hollywood-Star Kate Hudson (39, "Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen?"), und deren drei Kinder, die beiden Söhne Ryder Robinson (14) und Bingham Hawn Bellamy (7) sowie Töchterchen Rani Rose Hudson Fujikawa (1 Monat).

In Gedanken waren sie aber dabei. "Sie [Rani] ist das sechste Enkelkind, Kates erste Tochter. Und zusammen mit den anderen fünf ist es offensichtlich eine fantastische Ergänzung. Es wird Spaß machen, ihre kleinen Augen zu sehen, wie sie die Lichter am Weihnachtsbaum betrachten und wie sie all das zum ersten Mal wahrnimmt", schwärmt Russell im Gespräch mit dem US-Magazin "People" schon mal vom kommenden Weihnachtsfest, das die Großfamilie stets zusammen verbringt.

Die Patchwork-Familie

Kurt Russell und Goldie Hawn sind seit 1983 ein Paar. Gemeinsam bekamen sie 1986 Sohn Wyatt Russell. Aus Hawns zweiter Ehe (1976-1982) mit Musiker Bill Hudson (69) stammen die Kinder Oliver und Kate Hudson. Russell brachte darüber hinaus Sohn Boston Russell (38) mit in die Beziehung.

Die Weihnachtskomödie "The Christmas Chronicles", in der Kurt Russell den Weihnachtsmann spielt, ist ab 22. November beim Streamingdienst Netflix zu sehen.