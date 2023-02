Jason Derulo ist Headliner der Pre-Show des Super Bowl. Es gibt nur ein Problem: Der Star plagt sich mit einem gebrochenen Fuß herum.

In der Nacht auf den 13. Februar deutscher Zeit steigt in Form des 57. Super Bowl das erste große Sport-Highlight des neuen Jahres. Kurz vor dem Mega-Event bereitet jedoch ein Star Sorgen, der fest für das Football-Gipfeltreffen eingeplant ist: Jason Derulo (33) wurde 2023 als Headliner der offiziellen NFL-Pre-Show "TikTok Tailgate" verkündet. Jedoch hat er sich einem "TMZ"-Bericht zufolge einen Fuß gebrochen und ist bis auf Weiteres auf Krücken angewiesen.

Demnach sei der Musiker bei einem Basketball-Match vor rund drei Wochen unglücklich aufgekommen und habe sich neben dem Fußbruch auch noch einen Bänderriss zugezogen. Trotz seiner derzeitigen Beeinträchtigung plane der Star jedoch, an der Großveranstaltung teilzunehmen. Schon kurz nach dem Unglück hielt ihn seine Fußverletzung nicht davon ab, unter erschwerten Bedingungen bei einer Spotveranstaltung in Dubai zu performen, wie Bilder von Mitte Januar zeigen.

Dank eines Headset-Mikrofons hatte er dabei beide Hände frei, um seinen lädierten Fuß mit zwei Krücken zu stützen. Sollte sich sein Zustand in knapp zwei Wochen nicht verbessert haben, dürfte er auch bei der Super-Bowl-Show kurz vor Anpfiff der Partie Philadelphia Eagles gegen Kansas City Chiefs auf diese Notlösung setzen.

Allein wird Jason Derulo die Pre-Show nicht bewältigen müssen. Neben dem R&B-Sänger wird auch das Bluesrock-Duo The Black Keys beim "TikTok Tailgate" als Headliner auftreten. Über den offiziellen TikTok-Account der NFL werden Fans rund um den Globus der Live-Veranstaltung beiwohnen können, um sich die Zeit bis zum Anpfiff zu vertreiben. Sender ProSieben überträgt am 12. Februar ab 22:25 Uhr und bis fast 5:00 Uhr in der Früh.

Kickoff des Super Bowl aus dem State Farm Stadium in Glendale, Arizona, ist 0:30 Uhr deutscher Zeit. In der berühmten Halftime-Show der Sportveranstaltung wird dieses Jahr Sängerin Rihanna (34) auftreten.