Kylie Jenner ist eine besondere Ehre zuteil geworden: Sie hat einen Gastauftritt in der "Treehouse of Horror"-Folge der "Simpsons".

Reality-TV-Star und Unternehmerin Kylie Jenner (26) durfte sich über einen Gastauftritt in der diesjährigen "Treehouse of Horror"-Folge von "Die Simpsons" freuen. "Variety" hat einen ersten Clip zu der Special-Episode der 35. Staffel veröffentlicht. In "Treehouse of Horror XXXIV" wird Bart in ein NFT verwandelt - und Marge reist durch die Blockchain, um ihren Sohn zu retten.

Kylie Jenner, die sich selbst spricht, ist dabei unter anderem neben Moderator Jimmy Fallon (49) und Football-Spieler Rob Gronkowski (37) als "Illuminaten des Krypto-Universums" zu sehen, die Marge helfen, Bart zu finden. In dem kurzen Clip trägt Jenner ein schwarzes Gewand, roten Lippenstift und ihre Haare sind zu einem Dutt zurückgesteckt. Bevor sie Marge auf ihre Reise schickt, macht sie noch ein Selfie mit Kussmund mit ihr.

Ahnungslose Promis

"Wir haben ihr ein paar Seiten geschrieben, und ich denke, es passt gut. Sie war bereit, sich über sich selbst lustig zu machen", erklärt Showrunner Matt Selman (52) zu dem Gastauftritt Jenners. Die Idee, den NFT-Wahn zu thematisieren, sei vom ausführenden Produzenten James L. Brooks (83) gekommen. "Seit wir angefangen haben, die Serie zu schreiben, ging es mit dem Wahnsinn auf und ab und meistens abwärts. Aber wir dachten einfach, dass all diese Prominenten, die die Blockchain nicht wirklich verstehen - die sich gegenseitig über den Haufen rennen, um sie zu promoten und Geschäfte zu machen und damit reich zu werden - ein lustiger Bereich wäre, den man einbeziehen könnte. Prominente, die vielleicht nicht so viel darüber wissen, wie Kryptowährung funktioniert, sind die Sprecher für diese unglaublich komplizierte Sache."

Die "Simpsons"-Folge wird am Sonntag, den 5. November ausgestrahlt. Die Halloween-Episode wird damit nach dem eigentlichen Tag des Gruselfests, 31. Oktober, gezeigt. Laut "Variety" wurde sie jedoch schon oft nach Halloween ausgestrahlt, weil es bei Fox im Herbst für gewöhnlich zu Überschneidungen mit dem Sportprogramm kommt.