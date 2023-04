© Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Kylie Minogue Sängerin beim Formel-1-GP in Melbourne

Kylie Minogue hat den Sonntag in ihrer Heimatstadt Melbourne genutzt, um dem Formel-1-Zirkus beim ersten Rennen der Saison zu besuchen.

Die australische Sängerin Kylie Minogue (54) hat am Sonntag den Tag in ihrer Heimatstadt Melbourne beim Auftakt der diesjährigen Formel-1-Saison beim Großen Preis von Australien im Albert Park verbracht. Der Popstar besuchte dabei unter anderem das Red-Bull-Racing-Team und schlüpfte hierfür in einen hellen Blazer, den sie über eine lindgrüne Bluse streifte.

Dazu wählte sie eine passende weiße Hose und eine große Designer-Sonnenbrille. Sie legte unauffälliges pfirsichfarbenes Make-up kombiniert mit einem nudefarbenen, matten Lippenstift auf. Ihr schulterlanges, rot-blondes Haar trug sie offen in leichten Wellen.

Max Verstappen gewinnt das erste Rennen der Saison

Das eigentliche Rennen in Melbourne endete im Chaos. Nach zwei Neustarts in den letzten drei Runden stand am Ende Titelverteidiger Max Verstappen (25) im Red Bull als Sieger fest. Auf dem zweiten Platz landete Lewis Hamilton (38) im Mercedes vor Fernando Alonso (41) im Aston Martin. Der Deutsche Nico Hülkenberg (35) überquerte als Siebter die Ziellinie.