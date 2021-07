Léa Seydoux ist in mehreren Filmen, die in Cannes gezeigt werden, zu sehen. Mindestens die erste Premiere wird sie angeblich verpassen.

Léa Seydoux (36) wird angeblich die Premiere des Films "The French Dispatch" am 12. Juli bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes verpassen. Das berichtet "The Hollywood Reporter". Auch weitere Auftritte der Schauspielerin in Cannes sollen demnach ungewiss sein. Der Grund: ein positiver Corona-Test.

Seydoux sei bereits vollständig geimpft, wurde während der Arbeit an einem Film aber positiv getestet, bestätigte ihre Sprecherin Christine Tripicchio zuvor "Associated Press". Die französische Schauspielerin habe keine Symptome und isoliere sich zu Hause in Paris.

Einer der Stars des Festivals

In Cannes werden mehrere Filme mit Seydoux gezeigt, neben Wes Andersons "The French Dispatch" ist sie in Arnaud Desplechins "Tromperie", in Bruno Dumonts "France" und in Ildikó Enyedis "Die Geschichte meiner Frau" zu sehen.