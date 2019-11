Am vergangenen Dienstag kam er auf den Markt, heute ist er schon ein Amazon-Bestseller: Die Fans von Lady Gaga (33, "A Star Is Born") sind offensichtlich begeistert von dem neuen Lippenstift ihrer Make-up-Linie Haus Laboratories. Der Lippenstift mit dem Namen "Sparkle Lipstick" glitzert in einem dunklen Rot und hat die Nummer eins der Amazon-Bestseller-Liste in der Kategorie "Lippenstifte" erreicht.

Der "Sparkle Lipstick" ist Teil der "Cosmic Love"-Kollektion, die pünktlich zum Ferienbeginn von Thanksgiving in den USA erschienen ist. Sie enthält außerdem vier Creme-Lidschatten in Metallic-Tönen, flüssiges Schimmer-Puder, einen Lipliner und einen Lipgloss in Pink. Seit Dienstag ist das Make-up-Produkt in den USA, Kanada und China erhältlich. Der Verkauf des neuen Lippenstifts in Mexiko und Europa soll Mitte Dezember starten. In Deutschland wird der "Sparkle Lipstick" ab dem 13. Dezember erhältlich sein.