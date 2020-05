Vier Jahre lang mussten sich die Fans von Lady Gaga (34) gedulden, bis das sechste Album der Sängerin angekündigt wurde. Doch der Veröffentlichungstermin von "Chromatica" rückte wegen der Corona-Pandemie immer weiter in die Ferne. Sogar von Ende des Jahres war die Rede. Doch Fans können jetzt aufatmen: Der neue Longplayer erscheint diesen Freitag (29. Mai). Herausgekommen ist ein wahres Feuerwerk, denn die Popsängerin hat sich große Feature-Gäste mit ins Boot geholt.

An sich wäre Lady Gaga allein schon ein großer Name, doch auf ihrem Album sind auch Stars wie Elton John (73) und Ariana Grande (26) vertreten. "Rain On Me", der Song mit Grande, wurde bereits vorab veröffentlicht. Auf das Feature mit Elton John, "Sine from Above", mussten die Fans bis zum heutigen Freitag warten. "Ich will, dass die Leute tanzen und glücklich sind", beschreibt Lady Gaga ihr neues Album. "Ich möchte Musik herausbringen, die ein großer Teil der Welt hören wird und ich möchte, dass sie ein Teil ihres Alltags wird und sie jeden Tag glücklich macht."

Der dritte Feature-Gast - die Girlgroup Blackpink - mag hierzulande noch nicht so bekannt sein. Blackpink sind gewissermaßen das weibliche Pendant zu der südkoreanischen Boygroup BTS. Die K-Pop-Sängerinnen Jisoo (25), Jennie (24), Rosé (23) und Lisa (23) sind in Asien große Stars. Die vier brachen im Jahr 2019 einen YouTube-Rekord: Nur 33 Minuten dauerte es bis das Musikvideo zu ihrem Song "Kill This Love" eine Million Likes sammeln konnte. Damit stießen sie Ariana Grande vom Thron. Mittlerweile hat das Video über 13 Millionen Likes und 840 Millionen Aufrufe. Lady Gaga hat mit ihnen den neuen Song "Sour Candy" aufgenommen.